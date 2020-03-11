12 مارس آخر موعد لتسجيل المستجدين بالمدارس الحكومية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

حددت وزارة التربية والتعليم 12 مارس الجاري آخر موعد لتسجيل الطلبة المستجدين في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2020 ـــــــ 2021 في دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة.

وحددت الوزارة سن القبول في الصف الأول بالحلقة الأولى من مواليد عام 2014، للمواطنين وأبناء المواطنات ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وطلبة جزر القمر.

أما في مرحلة رياض الأطفال فحددت الوزارة سن القبول للروضة الأولى من مواليد 2016، أما الروضة الثانية من مواليد 2015.

توجيهات

ووجهت الوزارة باعتماد التسجيل الإلكتروني للطلبة عن طريق هذا الرابط https://bit.ly/39mvVmi لتسهيل إجراءات التسجيل على أولياء أمور الطلبة، موضحة أن موعد تسجيل الطلبة المواطنين في مختلف المراحل الدراسية ومن في حكمهم، بدأ مطلع الشهر الجاري، ويستمر حتى 16 من شهر أبريل المقبل، فيما يبدأ تسجيل الطلبة المقيمين في المدارس الحكومية من 22 من الشهر الجاري ويستمر حتى 16 من أبريل المقبل.

وشرحت الوزارة في تعميم وزعته على المدارس، طريقة «التسجيل الإلكتروني» للطلبة الراغبين في الدراسة بالمدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل (2021/‏2020)، موضحةً أن خدمة التسجيل الإلكتروني لصفوف رياض الأطفال (1 و2)، والصف الأول تتيح لأولياء أمور الطلبة تقديم طلبات أبنائهم في المدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل، تبعاً لمكان إقامة الطالب.

إجراءات

وأشارت في التعميم إلى ضرورة مراعاة عدة إجراءات قبل البدء بعملية التسجيل، وهي إذا كان الشخص الذي يرغب في تسجيل والداً لطالب موجود حالياً على مقاعد الدراسة في مدارس الإمارات العامة، فإنه يقوم باختيار «طالب حالي في المدارس العامة» للدخول إلى بوابة «أولياء الأمور والطلاب» لتقديم طلب حجز مقعد للطالب الموجود أو تسجيل طالب جديد، إضافة إلى اختيار خانة «طالب جديد» إذا لم يكن ولي أمر الطالب لديه أبناء المدارس الحكومية، لإنشاء حساب لتتمكن من تقديم طلب تسجيل طالب جديد، كذلك يقوم أولياء أمور الطلبة الذين لا يعرفون حساباتهم في بوابة «أولياء الأمور»، بالإجراء نفسه لتقديم طلب لأي من الخدمات المتاحة، مشيرة إلى أن التسجيل الإلكتروني متاح للطلاب في رياض المدارس والصفوف من الأول إلى الثاني عشر، ويكون التسجيل في رياض المدارس (1 و2) والصف الأول متاح للطلبة الإماراتيين فقط، ويجب على المتقدمين تحميل جميع الوثائق المطلوبة كصورة الهوية وشهادة الميلاد، وإثبات السكن، وسيتم التحقق من جميع الطلبات المقدمة عن طريق وزارة التربية والتعليم وسيتم إعلام المتقدم بأي إجراء متخذ على الطلب عن طريق رسالة SMS.