114 فائزاً بجائزة «حمدان التعليمية».. والتكريم نهاية أبريل

المصدر: دبي - البيان

اعتمد مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز برئاسة معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم رئيس المجلس، نتائج الدورة الـ22 من جوائز المؤسسة، والتي كشفت عن فوز 114 متميزاً من عناصر المنظومة التعليمية، بواقع 95 فائزاً في فئات المنافسات المحلية، و19 فائزاً في منافسات فئات دول مجلس التعاون الخليجي، وسيكرم الفائزون في نهاية شهر أبريل المقبل في حفل المؤسسة الختامي المزمع تنظيمه في مركز دبي التجاري العالمي.

وقد بلغ عدد المشاركات المحلية والخليجية في الجائزة 420 مشاركة مختلفة، عكف على تقييمها 53 من لجان التحكيم المركزية خلال الفترة من ديسمبر 2019 إلى فبراير 2020.

حيث تضمنت اللجان ستة رؤساء لجان لفئات الطالب المتميز، والمعلم المتميز والمعلم فائق التميز، وفئة المدرسة المتميزة، وفئة الأسرة المتميزة، وفئة التربوي المتميز، وفئة أفضل ابتكار علمي وأفضل مشروع مطبق والمؤسسات الداعمة للتعليم، إضافة إلى ذلك، تم تشكيل لجنة فرز أولية للتحقق من استيفاء شروط الاشتراك لمنافسات الجوائز المحلية والخليجية، إضافة إلى لجنة تدقيق ومراجعة كشف الفائزين.

ريادة

وقال الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز «عاماً بعد عام، تثبت الجائزة ريادتها محلياً وخليجياً وعربياً في دعم الجهود الرامية إلى تطوير التعليم والارتقاء بالكوادر التعليمية وتكريم المتميزين من أجل النهوض بالكوادر الوطنية في دولة الإمارات وسائر الأقطار العربية، وبدعم القيادة الرشيدة تمضي الجائزة برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية نحو المزيد من التطور ».

تطوير

وأضاف: «تلعب جائزة مؤسسة حمدان التعليمية دوراً محورياً في معاونة جهود الحكومات في تطوير التعليم الأساسي والجامعي، إضافة إلى الأبحاث العلمية الهادفة إلى تطوير التعليم، وكذلك تشجيع المؤسسات الوطنية التي تملأ الدنيا بنور العلم من خلال مبادراتها التعليمية الرائدة في كل أنحاء العالم».