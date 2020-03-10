راشد بن حميد يطّلع على سير العمل بمشروع مدرسة أمريكية

المصدر: عجمان- البيان

اطلع الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ورئيس مجلس أمناء مجموعة «آر» للتعليم والتطوير الأكاديمي على سير العمل في تنفيذ مشروع المدرسة الأمريكية الجديدة التابعة للمجموعة، والتي تقع في منطقة التلة في مساحة مليون قدم مربعة، وبتكلفة إنشاء 180 مليون درهم.

ومن المتوقع أن تفتتح المدرسة أبوابها في العام الدراسي المقبل وتضم مراحل التعليم الأساسي والثانوي وتم إنجاز المراحل الأخيرة لافتتاح المدرسة التي تعمل بالمنهج الأمريكي.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي: إن مشاريع المجموعة تهدف للتميز الأكاديمي على جميع مستويات التعليم وإلى تطوير الطلاب عبر مناهجها المتنوعة، لافتاً إلى أنه تم بناء المدرسة الأمريكية الجديدة وفق أحدث المعايير التي تحفز الطلبة للإبداع.

وأكد أن جهود المجموعة تصب في إيجاد مؤسسات تعليمية توفر خدمات تعليمية متميزة، كما أن المدرسة الجديدة سوف تكون إضافة نوعية لمؤسسات التعليم في عجمان.