«المعرفة» ترد على تساؤلات أولياء الأمور بشأن الاختبارات الدولية

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

أوضحت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، في ردها على تساؤلات أولياء الأمور حول الاختبارات الدولية التي كان من المقرر أن يخضع لها أبنائهم في مختلف المناهج التعليمية، بأن مجالس الاختبارات الدولية لديها خطة للتعامل مع الأحداث الطارئة، وهي تعمل على توفير الحلول المناسبة لكل دولة يتم تعليق الدراسة في مدارسها، وتعتزم هذه المجالس إطلاع مدارس الدولة على هذه الخطط فور الانتهاء من إعدادها، وبدورها ستزود الهيئة أولياء أمور الطلبة قريباً بالتعليمات والقرارات المتعلقة بالمستجدات.