«صحة دبي» وكلية فاطمة للعلوم الصحية تدعمان خطط رعاية الطلبة المواطنين

المصدر: دبي - البيان

وقّعت هيئة الصحة بدبي، أمس، مذكرة تفاهم مع كلية فاطمة للعلوم الصحية بهدف دعم خططها وبرامجها الهادفة إلى رعاية واستقطاب وتعيين الطلبة المواطنين، وتدريبهم وتأهيلهم للعمل في المنشآت الصحية التابعة لها، وذلك ضمن استراتيجية التوطين التي تتبناها الهيئة وتسعى إلى تنفيذها وفق رؤية واضحة تتماشى مع توجهات الدولة وبرامجها في هذا المجال.

ووقّع مذكرة التفاهم، بمقر الإدارة العامة لهيئة الصحة بدبي، معالي حميد محمد القطامي المدير العام الهيئة، والدكتور أحمد عبد المنان العور مدير عام معهد التكنولوجيا التابع لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني.

وأكد معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي، أهمية هذه الاتفاقية التي تتماشى مع استراتيجية الدولة وتوجهات الهيئة ومساعيها الحثيثة لدعم وتسريع برنامج التوطين الذي تتبناه الهيئة من خلال حزمة من المبادرات الهادفة إلى استقطاب الكفاءات المواطنة في العديد من التخصصات الطبية، وخاصة المتعلقة بالتمريض ومختلف المهن الطبية المساندة الأخرى كالصيدلة والعلاج الطبيعي والتصوير الإشعاعي وعلم النفس وغيرها من التخصصات الطبية.

واستعرض معاليه الجهود الحثيثة التي تقوم بها الهيئة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين لدعم ملف التوطين الذي يمثل أولوية قصوى لخطط الدولة بشكل عام ومدينة دبي بشكل خاص، مشيراً إلى أهمية هذه الاتفاقية التي ستفتح آفاقاً جديدة للهيئة للاستفادة من الكفاءات العلمية المواطنة في كلية فاطمة للعلوم الصحية.

وقال معاليه إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي ضمن حزمة من البرامج التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين لاستقطاب المواطنين، في مختلف التخصصات الطبية والإدارية والطبية المساندة، والتي حققت نتائج ملموسة انعكست بشكل إيجابي على نسب التوطين في مختلف قطاعات الهيئة.

وأثنى معاليه على الدور الرائد الذي تقوم به كلية فاطمة للعلوم الصحية وجهودها الكبيرة في رفد القطاع الطبي بالدولة بالكفاءات العلمية القادرة على الانخراط في سوق العمل، وهو الأمر الذي يشكل فرصة كبيرة لمختلف المؤسسات الصحية في الدولة لاستقطاب الخريجين.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد عبد المنان العور مدير عام معهد التكنولوجيا التابع لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب للتقني: إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية «أبوظبي التقني» الذي يوفر أعلى معايير الجودة العالمية في مناهج التدريس والتدريب والمحاكاة في كلية فاطمة للعلوم الصحية، لتقوم بدورها الرائد في صناعة الكفاءات الوطنية المتخصصة في مختلف التخصصات الصحية والطبية التي تحتاجها المستشفيات والمؤسسات الصحية والعلاجية في الدولة، معرباً عن تقديره لجهود هيئة الصحة في دبي وحرصها على الاستفادة من الإمكانات العالمية التي تتمتع بها كلية فاطمة للعلوم الصحية، بما يحقق المصلحة العليا للوطن.

حضر توقيع الاتفاقية الدكتور داريل كورنيش مدير كلية فاطمة للعلوم الصحية، وأحمد النعيمي المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي المشترك بهيئة الصحة بدبي، والدكتورة وديعة شريف مدير إدارة التعليم الطبي بهيئة الصحة بدبي، والمهندس عبد الرحمن محمد العلي مدير مركز الخبرات بالإنابة التابع لمعهد التكنولوجيا التطبيقية، والدكتور حامد النيادي مدير أول تنفيذي علاقات حكومية في كلية فاطمة للعلوم الصحية، وحميد النعيمي مدير إدارة شؤون الطلبة في كلية فاطمة للعلوم الصحية.

خبرات

تتضمن مذكرة التفاهم تعزيز وتفعيل التعاون والجهود المشتركة بين الطرفين في مختلف المجالات المتعلقة بالتعليم والتدريب وتطوير البحوث والدراسات الطبية وتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى تنفيذ البرامج التدريبية وورش العمل، وتبادل الأفكار الإبداعية والابتكارية، والتي تسهم في تطوير التعليم والتدريب الطبي. وستعمل «صحة دبي» على الاستفادة من قاعدة بيانات الطلبة الخريجين من كلية فاطمة واستقطابهم للعمل بمختلف المنشآت التابعة لها، مع تقديم كافة أشكال الدعم والتدريب للانخراط في سوق العمل.