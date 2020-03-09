جامعة الشارقة تبدأ التعلّم عن بُعد في الكليات والتخصصات كافة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أكد الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، أن الدراسة بدأت منذ صباح أمس عن بُعد في الكليات والتخصصات كافة بجامعة الشارقة بصورة سلسة وبسيطة، سواء أكانت الدراسة النظرية أم التطبيقية، وبالجداول المحددة من قبل، كما أن جميع المحاضرات مصورة وتبث متلفزة عن طريق الفيديو كونفرانس للطلبة في مختلف مدن الدولة.

ولفت إلى أن هناك تفاعلاً بين الطلبة وهيئة التدريس خلال إلقاء المحاضرات، مبيناً أن هناك 10 استديوهات بكلية الطب لبث المحاضرات (أون لاين).

وأشار إلى أن الجامعة يدرس بها 5 آلاف و500 طالب وطالبة، نسبة المواطنين منهم 46 %، كما أن هناك ألفين و200 طالب وطالبة يدرسون الماجستير والدكتوراه.

وأضاف أن مركز تقنية المعلومات بالجامعة يدير نظام التعلم عن بُعد، وتم توفير كافة المستلزمات التي تعينه على أداء واجباته بكل كفاءة واقتدار، كما أن هناك تجارب مصورة لبرامج خاصة لكلية الطب عبر (البلاك بورد) والسوفت وير، لافتاً إلى أن عملية التعلم عن بُعد متوافرة من قبل بفروع الجامعة المختلفة، الأمر الذي يسّر من عملية وسرعة تطبيق النظام بكل جدارة على كافة الطلبة.

وأوضح النعيمي أن كافة البرامج التي تدرس بالجامعة معترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم، وأن 50 % من تلك البرامج معتمدة عالمياً، منها مراكز الأبحاث العلمية ومراكز التدريب ومركز التعليم المستمر وأكاديمية الشارقة للعلوم والفلك ومركز المصارف الإسلامية، وخلافها.