«المعرفة» تطلق حملة #دبي_صف_واحد للوعي المجتمعي ونشر التجارب المدرسية المتميزة

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أطلقت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، حملة #دبي_صف_واحد، لتعزيز الوعي المجتمعي برسائل توعوية وتثقيفية تعليمية حول أساليب التعلم عن بعد ونشر التجارب المدرسية المتميزة، وتشجيع الأفراد على تشارك تجربتهم مع الآخرين ومساعدة بعضهم البعض، إضافة إلى المساعدة على تعزيز دور الجهات المعنية الأخرى، وذلك عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

وأوضح الدكتور عبدالله الكرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي أن المواقف الجديدة تصنع تجارب ملهمة وتخلق فرصاً جديدة للابتكار وذلك من خلال التعاون بين مختلف شرائح المجتمع التعليمي لتعزيز الابتكار في ما يتعلق بطرق ووسائل التعلم عن بعد، وإبداء التعاطف ومساعدة الآخرين وإظهار دبي بقيمها الرفيعة.

وقال الكرم «سلامة وصحة كل فرد في المجتمع التعليمي أولوية قصوى، وتعمل الهيئة مع الجهات الحكومية المعنية لضمان أعلى درجات السلامة للطلبة»، مشيراً إلى أن المواقف الجديدة تجعلنا نستمع إلى تجارب ونخلق فرصاً جديدةً للابتكار سواء من خلال وسائل وحلول تعليمية بطرق مختلفة إضافة إلى مساعدة الآخرين ومشاركة تجاربنا معكم كلنا «صف واحد» ويجمعنا هدف واحد من أجل بيئة آمنة للجميع ووطن يرتقي بالجميع.

وخصصت الهيئة خطاً ساخناً 800KHDA لتلقي كافة استفسارات أولياء الأمور المتعلقة بالإجراءات الاستباقية للتقليل من احتمالية انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد، وشكلت فريقاً مختصاً للرد على استفسارات الجمهور من مؤسسات تعليمية وأولياء أمور ووسائل الإعلام على مدار الساعة مدة 7 أيام في الأسبوع، وذلك من خلال قنوات تقديم الخدمة في الهيئة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن التحديث الدوري لأسئلة واستفسارات الجمهور والإجابة عنها ونشرها عبر الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وإتاحتها للجمهور في مختلف قنوات التواصل.