طلبة مدارس المنهاج الهندي يختتمون عامهم الدراسي

المصدر: دبي- البيان

اختتم طلبة الصفوف الدراسية من الروضة حتى الصف التاسع، علاوة على طلبة الصف الحادي عشر بمدارس المنهاج الهندي في دبي عامهم الدراسي مع دخول قرار تقديم موعد إجازة الربيع لمدة أسبوعين حيز التنفيذ اعتباراً من أمس. ويبدأ العام الدراسي الجديد في مدارس المنهاج الهندي والباكستاني في شهر أبريل من كل عام.

وأوضحت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أنه تبعاً للآلية المتفق عليها بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، فإنه سيتم احتساب معدل درجات الطالب خلال العام الأكاديمي 2019/‏‏2020 في المواد التي لم يمتحن فيها الطالب، أما بالنسبة للطلبة في الصفين العاشر والثاني عشر والذين يخضعون لاختبارات البورد، فلن يطرأ أي تغيير على مواعيد اختباراتهم. وينطبق الأمر ذاته على المدارس الخاصة التي تطبق المنهاج الباكستاني، حيث اختتم طلبة الصفوف من الروضة وحتى الثامن عامهم الدراسي اعتباراً من أمس، مع احتساب معدل درجات الطالب خلال العام الأكاديمي 2019/‏‏2020 في المواد التي لم يمتحن فيها الطالب، أما بالنسبة للطلبة في الصفين العاشر والثاني عشر الذين يخضعون لاختبارات البورد (CBSE, Kerala, ICSE)، فلن يطرأ أي تغيير على مواعيد اختباراتهم.