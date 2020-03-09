توفير مستلزمات «التعلّم عن بعد» لطلبة أبوظبي

المصدر: أبوظبي – أحمد سعيد

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن تزويد الطلبة بما يحتاجونه من مستلزمات لتفعيل نظام التعلم عن بعد من الأجهزة وخدمة الاتصال بالإنترنت للطلبة غير القادرين على توفيرها، وذلك عبر التنسيق مع إدارات المدارس والشركاء المعنيين، مشيرة إلى أنها قررت إلغاء اختبار الـ SAT المقرر إجراؤه بتاريخ 15 مارس الجاري، بالإضافة إلى إيقاف تقديم برامج إثراء الطلبة خلال عطلة الربيع.

وبينت أن المدارس على دراية بالإجراءات الواجب اتباعها في حال تعذر توفير المستلزمات عند الطلبة، مناشدة أولياء الأمور بالتواصل مع إدارة المدرسة مباشرة وإعلامها بالمتطلبات غير المتوفرة، مع توفير رقم الهوية الإماراتية، حتى يتسنى للإدارة اتخاذ الإجراء اللازم في أقرب وقت ممكن.

وأوضحت الدائرة أنها ستقوم بإبلاغ الطلبة وذويهم بالمستجدات الخاصة بمواعيد اختبارات الـ SAT القادمة فيما بعد، مؤكدة على أنها ستعمل مع المدارس لضمان عدم تأثر الطلبة الذين من المقرر أن يخضعوا للاختبارات الخارجية خلال هذه الفترة. كما أشارت الدائرة إلى توقف تقديم برامج إثراء الطلبة خلال عطلة الأربعة أسابيع، لافتة إلى أنها تعمل حالياً على توفير حلول بديلة عبر الإنترنت للطلبة المسجلين. ونصحت أولياء الأمور والطلبة بمتابعة حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإعلانات الرسمية.

وأكدت أن إدارات المدارس هي الجهة التي يمكنها الرد على الاستفسارات الأكاديمية، والتي تشمل مواعيد الاختبارات وطريقة احتساب الدرجات وغيرها من الأسئلة، حيث تختلف الإجابات على هذه الأسئلة بحسب المنهاج الدراسي الذي تطبقه المدرسة، مشددة على عملها مع المدارس بتفانٍ لضمان انطلاق عملية التعليم عن بعد بشكل واضح للجميع.

وأوضحت الدائرة، أن المدارس تختلف في طريقة تقديم مناهجها التعليمية من خلال منظومة التعليم عن بعد، حيث سيكون لكل مدرسة خططها الخاصة لتنفيذ عملية التعليم عن بعد، وخلال الأسبوعين المقبلين، ستعمل دائرة التعليم والمعرفة بشكل مكثّف مع المدارس لتوفير الموارد التعليمية الإضافية للطلبة وأولياء الأمور، عند الحاجة.

وأشارت الدائرة إلى قيامها حالياً، بالتنسيق مع إدارات المدارس والشركاء المعنيين لتزويد الطلبة بما يحتاجونه من مستلزمات لتفعيل نظام التعليم عن بعد، لافتة إلى أن النظام يشمل صفوف الروضة أولى/‏ المرحلة التأسيسية FS2 فما فوق، وسيقوم جميع الطلبة باستلام المواد التعليمية عن بعد.

وشددت على أن المعلمين سيكونون متواجدين وعلى أهبة الاستعداد لتقديم الدعم اللازم للطلبة عند انطلاق عملية التعليم عن بعد، ابتداءً من 22 مارس الجاري، فيما لن يسمح للطلبة بزيارة المدرسة خلال هذه الفترة، ويمكنهم الحصول على مساعدة المعلمين من خلال وسائل الاتصال عن بعد.

وحول ما إذا كانت المدارس الخاصة في أبوظبي ستستأنف عملها بعد أربعة أسابيع، أشارت الدائرة إلى أن الجهات الصحيّة الحكوميّة ستقوم بتقييم الوضع بشكل مستمرّ خلال العطلة، لافتة إلى أنها ستعلن آخر المستجدات فور صدور أيّ قرارات متعلّقة بهذا الشأن عبر قنواتها الرسمية.

وشددت الدائرة على ضرورة تجنب السفر خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع ستتخذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لجميع القادمين إلى الدولة من الخارج، ومنها الحجر الصحي لمدة 14 يوماً، لحين التأكد من سلامة المسافر، وهذا الأمر ينطبق على الطلبة والمعلمين أيضاً.