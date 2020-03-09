«مجالس الاختبارات الدولية» تملك خططاً للأحداث الطارئة

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

أكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أن مجالس الاختبارات الدولية لديها خطة للتعامل مع الأحداث الطارئة، وهي تعمل على توفير الحلول المناسبة لكل دولة يتم تعليق الدراسة في مدارسها، وتعتزم هذه المجالس اطلاع مدارس الدولة على هذه الخطط فور الانتهاء من إعدادها، وبدورها ستزود الهيئة أولياء أمور الطلبة قريباً بالتعليمات والقرارات المتعلقة بجميع الأنشطة الداخلية والخارجية.وأكدت الهيئة على عدم أحقية ذوي الطلبة بمطالبات استرداد أي جزء من الرسوم الدراسية، وذلك نظرا لاستمرارية الدراسة من خلال تنفيذ المدارس الخاصة لخطط بديلة باستخدام أساليب التعلم عن بعد والتقنيات المتاحة لديها، مفيدة بإيقاف عمليات التقييم المدرسية خلال فترة إغلاق المدارس.

وأوضحت الهيئة أن المدارس الخاصة تتفاوت من حيث مستوى جاهزيتها لتطبيق التعلم عن بعد، ومن المفترض أن توفِّر كل مدرسة فرصة للتعلم خلال الأسبوعين الأخيرين من الإجازة بدءاً من 22 مارس.

وأضافت أنه يحق لكل مدرسة خاصة اعتماد السياسة الداخلية اللازمة لإدارة الجوانب الإدارية المتعلقة بمواعيد دوام المعلمين.