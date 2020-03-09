لا صحة لإنهاء خدمات المعلّمين العائدين من السفر بإصابة «كورونا»

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

نفت وزارة التربية والتعليم صحة ما ورد في تسجيل صوتي منسوب إلى أحد قياداتها، والخاص بإنهاء خدمات المعلمين الذين يغادرون الدولة ويعودون مصابين بفيروس كورونا، مؤكدة لـ«البيان» عدم صحة التسجيل المتداول.

وكان تسجيل صوتي منسوب إلى أحد قيادات التربية انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونصه: «أنوه على نقطة رئيسية.. أولاً: يمنع منعاً باتاً سفر المعلمين إلى خارج الدولة، وثانياً: في حالة سفر المعلم خارج الدولة ومخالفته للوائح سيخضع للحجر الصحي لمدة 14 يوماً غير مدفوعة، إضافة إلى ذلك تطبق إجراءات الموارد البشرية عليه، وهي مخالفة اللوائح، ثالثاً: وفي حالة سفر الشخص وعودته وثبت عليه إصابته بفيروس كورونا سيكون هناك تطبيق إجراءات وإنهاء خدمات».