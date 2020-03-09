«ألف للتعليم» تتيح للعالم استخدام منصاتها الرقمية الـ 3

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «ألف للتعليم» الشركة العالمية الرائدة المتخصصة في توفير الحلول التكنولوجية لقطاع التعليم، أنها وفرت منصاتها الرقمية الثلاث في خدمة مسيرة العلم والتعليم لجميع طلبة دولة الإمارات والعالم أجمع، ممن يتطلعون إلى متابعة تحصيلهم العلمي وذلك عبر الموقع الإلكتروني Learning4all.alefed.comويتزامن إعلان مبادرة «التعلم عن بعد»، في وقتٍ أعلنت فيه عدة دول حول العالم إغلاق الدراسة في مدارسها بسبب مخاوفها من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، حيث تتطلع الشركة إلى أخذ دورها المجتمعي والإنساني في التخفيف من حدة الآثار المترتبة على هذا القرار على مستوى العالم.