طلبة المنهاج الهندي يختتمون عامهم الدراسي ولا تغييرات في موعد اختبارات "البورد"

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

اختتم طلبة الصفوف الدراسية من الروضة حتى الصف التاسع، علاوة على طلبة الصف الحادي عشر بمدارس المنهاج الهندي عامهم الدراسي مع دخول قرار تقديم موعد إجازة الربيع لمدة أسبوعين حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأحد، وذلك ضمن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها دولة الامارات لضمان سلامة المجتمع التعليمي والتعامل بأعلى مستويات الكفاءة مع متطلبات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويبدأ العام الدراسي الجديد في مدارس المنهاج الهندي والباكستاني في شهر أبريل من كل عام.

وأوضحت هيئة المعرفة والتنمية البشرية أنه تبعاً للآلية المتفق عليها بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، فإنه سيتم احتساب معدل درجات الطالب خلال العام الأكاديمي 2019/2020 في المواد التي لم يمتحن فيها الطالب، أما بالنسبة للطلبة في الصفين العاشر والثاني عشر والذين يخضعون لاختبارات البورد، فلن يطرأ أي تغيير على مواعيد اختباراتهم، مع مراعاة اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة والتي تم تشاركها مع المدارس مؤخراً، بشأن تنفيذ مثل هذه الاختبارات بما يضمن سلامة الطلبة.

وينطبق الأمر ذاته على المدارس الخاصة التي تطبق المنهاج الباكستاني، حيث اختتم طلبة الصفوف من الروضة وحتى الثامن عامهم الدراسي اعتباراً من اليوم، مع احتساب معدل درجات الطالب خلال العام الأكاديمي 2019/2020 في المواد التي لم يمتحن فيها الطالب، أما بالنسبة للطلبة في الصفين العاشر والثاني عشر الذين يخضعون لاختبارات البورد (CBSE, Kerala, ICSE)، فلن يطرأ أي تغيير على مواعيد اختباراتهم، مع مراعاة اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة والتي تم تشاركها مع المدارس مؤخراً، بشأن تنفيذ مثل هذه الاختبارات بما يضمن سلامة الطلبة .