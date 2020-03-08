«المعرفة» تنهي العام الدراسي من الروضة وحتى الصف 8 في المدارس الباكستانية

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

قررت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي إنهاء العام الدراسي في المدارس التي تطبق المنهاج الباكستاني، في الصفوف من الروضة حتى الثامن اعتباراً من اليوم، مع احتساب معدل درجات الطالب خلال العام الأكاديمي 2019/2020 في المواد التي لم يمتحن فيها الطالب، أما بالنسبة للطلبة في الصفين العاشر والثاني عشر الذين يخضعون لاختبارات البورد (CBSE, Kerala, ICSE)، فلن يطرأ أي تغيير على مواعيد اختباراتهم، إلا أنه سيتم تطبيق بعض التغييرات المتعلقة بكيفية إجراء هذه الاختبارات بما يضمن سلامتهم.