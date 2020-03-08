«التربية» تنفي إنهاء خدمات المعلمين الذين يعودون من السفر بإصابة «كورونا»

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

نفت وزارة التربية والتعليم صحة ما ورد في تسجيل صوتي منسوب إلى أحد قياداتها، والخاص بإنهاء خدمات المعلمين الذين يغادرون الدولة ويعودون مصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأكدت الوزارة في تصريح خاص لـ «البيان» عدم صحة التسجيل المتداول والذي يزعم أن من يغادر الدولة في إجازة الربيع التي قدمتها وزارة التربية والتعليم، سيخض للحجر الصحي لمدة 14 يوماً غير مدفوعة إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه كمخالف للقرار الصادر بمنع سفر المعلمين.

وكان تسجيل صوتي منسوب إلى أحد قيادات التربية انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه « أنوه على نقطة رئيسية.. أولاً: يمنع منعاً باتاً سفر المعلمين إلى خارج الدولة، وثانياً: في حالة سفر المعلم خارج الدولة ومخالفته للوائح سيخضع للحجر الصحي لمدة 14 يوم غير مدفوعة، إضافة إلى ذلك تطبيق إجراءات الموارد البشرية عليه وهي مخالفته اللوائح، ثالثاً.. وفي حالة سفر الشخص وعودته وثبتت إصابته بفيروس كورونا سيكون هناك تطبيق إجراءات وإنهاء خدمات».