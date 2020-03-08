التعليم والمعرفة تجيب عن الأسئلة المتكررة حول العطلة المدرسية

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي عبر موقعها الرسمي إجابات للأسئلة المتكررة حول العطلة المدرسية الحالية.

1.ما هي الإجراءات التعليمية المتبعة خلال فترة تعطيل المدارس، وما هو دور أولياء الأمور؟

تم تقديم عطلة الربيع المدرسية لتبدأ من 8 إلى 19 مارس 2020. وستقوم المدارس خلال العطلة بوضع الخطط اللازمة لإطلاق عملية التعليم عن بعد لجميع الطلبة ابتداءً من 22 مارس 2020. نحث أولياء الأمور على دعم أبنائهم خلال هذه الفترة، ونشجعهم على التواصل المستمر مع المدارس لمتابعة المسيرة التعليمية لأبنائهم.

2. كيف ستوفر المدارس التعليم عن بعد للطلبة؟

تختلف المدارس في طريقة تقديم مناهجها التعليمية، ولها خططها الخاصة لتنفيذ عملية التعليم عن بعد. وخلال الأسبوعين المقبلين، ستعمل دائرة التعليم والمعرفة بشكل مكثّف مع المدارس لتوفير الموارد التعليمية الإضافية للطلبة وأولياء الأمور، عند الحاجة.

3. هل ستوفر المدارس الأجهزة وخدمة الاتصال بالإنترنت للطلبة غير القادرين على توفيرها؟

تقوم الدائرة بالتنسيق مع إدارات المدارس والشركاء المعنيين لتزويد الطلبة بما يحتاجونه من مستلزمات لتفعيل برامج التعليم عن بعد. المدارس على دراية بالإجراءات الواجب اتباعها؛ لذلك، يرجى إعلام إدارة المدرسة مباشرة بمتطلباتك، مع توفير رقم الهوية الإماراتية، ليتسنى للإدارة اتخاذ الإجراء اللازم في أقرب وقت ممكن.

4. ما هي المواد التي يتوجب على الطلبة دراستها خلال فترة التعليم عن بعد؟

تقدّم المدارس الموادّ المطلوبة بناءً على متطلّبات المناهج الدراسيّة التي تتبناها. وتحثّ دائرة التعليم والمعرفة كافة المدارس على تغطية المواد الأساسية: اللّغة العربيّة والرياضيّات والعلوم واللّغة الإنجليزيّة.

5. هل تشمل مبادرة التعليم عن بُعد طلبة مرحلة الروضة أولى/ المرحلة التأسيسية FS2؟

تشمل المبادرة صفوف الروضة أولى/المرحلة التأسيسية FS2 فما فوق، وسيقوم جميع الطلبة باستلام المواد التعليمية عن بعد.

6. هل يحق لأولياء الأمور استرداد أي رسوم بعد الإعلان عن إغلاق المدرسة لمدة أربعة أسابيع؟

لا، حيث إنّ المدارس ستواصل تقديم خدمات التعليم خلال العطلة، بما يتماشى مع خططها الأكاديميّة، ابتداءً من 22 مارس 2020. وقد وضعت المدارس خطة للتعليم عن بعد، وسيقوم المعلمون بتقديم الدعم للطلبة خلال هذين الأسبوعين.

7. هل يمكن لأولياء الأمور المطالبة باسترداد الرسوم المدفوعة كبدل للمواصلات المدرسية؟

لن يتم إعادة الرسوم المدفوعة نظير هذه الخدمة خلال هذه الفترة.

8. خلال العطلة المدرسية، هل سيُسمح للطلبة إجراء الامتحانات الخارجية؟

ستعمل دائرة التعليم والمعرفة مع المدارس لضمان عدم تأثر الطلبة الذين من المقرر أن يخضعوا للاختبارات الخارجية خلال هذه الفترة.

9. هل سيتأثر الطلبة الذين من المخطط أن يخضعوا لاختبار SAT خلال عطلة الأربعة أسابيع؟

تم إلغاء اختبار الـ SAT المقرر إجراؤه بتاريخ 15 مارس 2020 من قبل مجلس الكلية، وستقوم الدائرة بإطلاعكم بالمستجدات الخاصة بمواعيد الاختبارات القادمة فيما بعد.

10. هل سيكون المعلمون متواجدون خلال هذه الفترة لتقديم الدعم للطلبة؟

نود التأكيد على أن المعلمين سيكونون متواجدين وعلى أهبة الاستعداد لتقديم الدعم اللازم للطلبة عند انطلاق عملية التعليم عن بعد، ابتداءً من 22 مارس 2020.

11. هل يُسمح للطلبة زيارة المدرسة خلال فترة التعليم عن بُعد للحصول على دعم من المعلمين في بعض المواد؟

لا يسمح للطلبة بزيارة المدرسة خلال هذه الفترة، ويمكنهم الحصول على مساعدة المعلمين من خلال وسائل الاتصال عن بعد.

12. هل سيستمر تقديم برامج إثراء الطلبة (Rize) بعد المدرسة خلال هذه الفترة؟

لا، لن يتم تقديم برامج إثراء الطلبة خلال عطلة الأربعة أسابيع. وتعمل الدائرة حاليًا على توفير حلول بديلة عبر الإنترنت للطلبة المسجلين. كما ننصح أولياء الأمور والطلبة بمتابعة حساباتنا الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أدناه للاطلاع على جميع الإعلانات الرسمية.

• انستغرام

• تويتر

13. هل ستستأنف المدارس عملها بعد أربعة أسابيع؟

ستقوم الجهات الصحيّة الحكوميّة بتقييم الوضع بشكل مستمرّ خلال العطلة، وسنقوم بتحديث هذه الصفحة وحساباتنا الرسميّة على مواقع التواصل الاجتماعيّ (انستغرام، وتويتر) فور صدور أيّ قرارات متعلّقة بهذا الشأن؛ لذلك ندعوكم لمتابعتنا للبقاء على اطلاع على آخر المستجدات.

14. كيف سيؤثر هذا الإعلان على المدارس الآسيوية؟

ينبغي أن تعتبر المدارس يوم الخميس الموافق لتاريخ 5 مارس 2020 هو آخر يوم دراسيّ، ويتوجّب احتساب درجات الطلبة وفقًا لذلك. لن يتمّ إجراء الاختبارات الداخليّة كما هو مقرّر مسبقًا، بينما ستعمل الدائرة مع المدارس لضمان عدم تأثّر الطلبة الذين يستعدّون للامتحانات الخارجيّة.

15. هل يسمح للطلبة بحضور الصفوف في المؤسسات أو مراكز التدريب الخارجية التي تقدم الدعم الإضافي للّغات أو المواد الأخرى مثل الرياضيات وغيرها؟

حفاظاً على صحة وسلامة الطلبة، نوصي بعدم حضور مثل هذه الصفوف خلال هذه الفترة.

16. ما هي عواقب سفر الطلبة مع ذويهم خلال فترة عطلة الربيع هذه؟

نؤكد على ضرورة تجنب السفر خلال هذه الفترة. وقد أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بأنها ستتخذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لجميع القادمين إلى الدولة من الخارج، والتي تشمل الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، لحين التأكد من سلامة المسافر، وهذا الأمر ينطبق على الطلبة والمعلمين أيضًا. للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بوزارة الصحّة ووقاية المجتمع على أحد الرقمين التاليين:

8001717/80011111.

17. ما الجهة التي يمكنها الرد على الاستفسارات الأكاديمية، مثل: مواعيد الاختبارات وطريقة احتساب الدرجات وغيرها من الأسئلة؟

الرجاء التواصل مع إدارة المدرسة حيث أن الإجابات على هذه الأسئلة تختلف بحسب المنهاج الدراسي الذي تطبقه المدرسة. هذا وتعمل الدائرة مع المدارس بتفانٍ لضمان انطلاق عملية التعليم عن بعد بشكل واضح للجميع.

18. أين يمكن الحصول على الأجوبة على الاستفسارات المتعلقة بالمدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم؟

للحصول على الإجابات على الاستفسارات حول المدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، بما فيها الأسئلة المتعلقة ببرامج التعليم عن بعد ومواعيد الاختبارات، يرجى الاتصال على الأرقام التالية:

050 443 6633 أو 056 522 6222

الطلبة أصحاب الهمم

1. هل سيحصل الطلبة أصحاب الهمم على التعليم عن بعد خلال هذه الفترة أيضًا؟

نعم، تشمل هذه المبادرة الطلبة أصحاب الهمم وسيتم تزويدهم بالمواد التعليمية اللازمة من قبل مدارسهم، كما سيحصل أولياء الأمور على الدعم والإرشاد اللازمين من مدارس أبنائهم لضمان تطبيق برامج التعليم عن بعد بفاعلية.

2. هل سيتم تزويد طلبة مركز محمد بن راشد للتعليم الخاص ومدرسة الكرامة بالمواد اللازمة للتعلم عن بعد؟

نعم، وتعمل المدارس حاليًا على إعداد المواد اللازمة للتعلُّم عن بعد، والتي سيتم إرسالها إلكترونياً مع مجموعة من التوجيهات والإرشادات لأولياء الأمور.

مؤسسات التعليم العالي

1. هل ستكون تواريخ عطلة الربيع لطلبة الجامعات هي نفسها لطلبة المدارس، وهل ستقدم الجامعات التعليم عن بعد أيضًا؟

نعم، ويمكن التواصل مع الجامعة/الكلية للمزيد من التفاصيل.

2. هل يشمل هذا القرار مدارس التعليم التقني؟

نعم، يشمل هذا القرار مدارس ومعاهد التعليم التقني.

طلبة البعثات الدراسية الخارجية

1. كيف يتم التواصل مع الطلبة المبتعثين في الخارج؟

نحن على اطلاع تام بأوضاع الطلبة المبتعثين في الجامعات بالخارج وعلى تواصل دائم معهم، ولقد تم بالفعل تزويد الطلبة بالمواد التوعوية اللازمة للحفاظ على سلامتهم، بالإضافة إلى الدعم الذي يقدمه المرشدين إلى الطلبة، كما قامت الدائرة بتوفير رقم خاص للتواصل مع الأشخاص المعنيين في الدائرة، وحث الطلبة على متابعة النصائح الطبية التي تقدمها الجامعة والتواصل مع سفارة دولة الإمارات في بلد الدراسة إذا لزم الأمر.

2. هل سيتم استدعاء الطلبة المبتعثين في الخارج؟

نحن على تواصل دائم مع الطلبة والجامعات لمتابعة أوضاعهم، كما يتم التنسيق مع الملحقيات الثقافية المعنية والجامعات للتوصل إلى إجراء عاجل لإعادة الطلبة إلى موطنهم، إذا دعت الحاجة.

الحضانات

1. لماذا تم تعليق عمل الحضانات؟

الأطفال الصغار يميلون بطبيعتهم إلى لمس الأشياء ووضع ما يحملونه في يديهم من ألعاب وغيرها من الأشياء في أفواههم؛ لذلك، يتطلب الحفاظ على صحة وسلامة الأطفال قدراً كبيراً من الوعي والحذر، خاصة أنهم قد لا يتحملون أثر المواد الكيميائية المستخدمة ضمن إجراءات النظافة المشددة والمتبعة حالياً كجزء من الإجراءات الوقائية المتخذة للتقليل من احتمالية انتقال عدوى فيروس كوفيد 19 (كورونا الجديد).

2. إلى متى سيتم تعليق عمل الحضانات؟

ستقوم الجهات الصحية الحكومية بتقييم الوضع بشكل مستمر؛ لذا، يرجى الاستمرار بزيارة هذه الصفحة للاطلاع على آخر المستجدات فور حدوثها.

3. في حالة عدم حصول الوالدين على أي رعاية بديلة لأطفالهم، فهل تستطيع دور الحضانة استيعاب هؤلاء الأطفال؟

لا، سيتم إغلاق دور الحضانة خلال هذه الفترة وحتى إشعار آخر. ويُمنع استقبال الأطفال في جميع الأحوال.

4. ما هي بعض خيارات رعاية الأطفال البديلة للأهالي العاملين؟

ننصح أولياء الأمور بالتنسيق مع جهات عملهم للحصول على الدعم اللازم، لحين تمكنّهم من إيجاد خيارات بديلة لرعاية أطفالهم.

5. هل ستعيد الحضانات أي رسوم نظير فترة التعليق؟

لن تقوم الحضانات بإرجاع أي مبالغ لأولياء الأمور نظير هذه الفترة.

6. هل يمكن للحضانات تعليق رواتب الموظفين خلال فترة التعليق عن العمل؟

تلتزم الحضانات بدفع رواتب الموظفين بالكامل كما هو مقرر.

الخط الساخن لأولياء الأمور

1. كيف يمكن لأولياء الأمور الاتصال بدائرة التعليم والمعرفة إذا كانت لديهم أية أسئلة متعلقة بالمدارس؟

خصصت الدائرة الرقم التالي للإجابة على كافة الاستفسارات الخاصة بالمدارس:

1833 377 56 971+

يتم الرد على الاستفسارات ابتداءً من الساعة 8:00 صباحًا لغاية 8:00 مساءً من يوم السبت لغاية يوم الخميس.

2. كيف يمكن لأولياء الأمور الاتصال بدائرة التعليم والمعرفة إذا كانت لديهم أية أسئلة متعلقة بالحضانات؟

خصصت الدائرة الرقم التالي للإجابة على كافة الاستفسارات الخاصة بالحضانات:

6570 588 58 971+

يتم الرد على الاستفسارات ابتداءً من الساعة 8:00 صباحًا لغاية 8:00 مساءً من يوم السبت لغاية يوم الخميس.