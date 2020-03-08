كلية دبي للصيدلة تحصد جوائز معرض دوفات الدولي

المصدر: دبي- البيان

حصدت كلية دبي للصيدلة جوائز معرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا (دوفات) والمعرض الدولي لطب الأسرة للعام 2020، حيث نالت خمس جوائز من بين أكثر من 250 مشاركاً حضروا من مختلف كليات الصيدلة داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد حصلت الكلية على المركز الأول في فئة الجودة وعلى المركز الثاني في فئة الابتكار وعلى المركز الثالث في فئة العرض الشفوي للأبحاث العلمية وذلك في مؤتمر دوفات.

كما حصلت الكلية أيضاً على المركز الأول في فئة التصميم في المعرض الدولي لطب الأسرة. وتماشياً مع توجه الدولة نحو الاهتمام بالبحوث العلمية والتطوير والإبداع وبمتابعة من سعيد بن أحمد آل لوتاه مؤسس الكلية ودعمه المستمر لكافة الأبحاث شاركت طالبات الكلية بخمسة عشر بحثاً علمياً بإشراف أساتذة الكلية و والبروفيسور سعيد خان عميد الكلية.