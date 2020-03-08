«أكاديمية ربدان» تعلن جاهزيتها لتطبيق التعليم عن بعد

المصدر: أبوظبي ـ البيان

في إطار خططها لمواكبة استراتيجيات التعليم عن بعد التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم لمواجهة الأزمات والكوارث حديثاً، أعلنت أكاديمية ربدان، المتخصصة في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات، عن جاهزيتها لتطبيق التعليم عن بعد، من خلال تدريب الطلاب على كيفية استخدام منصات الأكاديمية الإلكترونية والتطبيقات الذكية المختلفة للتعليم عن بعد.

وعملت الأكاديمية على تصميم مختلف البرامج التعليمية والدورات التعليمية القصيرة لتتناسب مع مختلف المنصات، من خلال الاعتماد على حزمة من الأدوات التعليمية التي تقوم على اللقاءات (وجهاً لوجه) مع المحادثات الجماعية عبر الإنترنت (صوت وفيديو) إلى جانب وسائل التعليم الرقمي من مكتبات رقمية ووسائط متعددة وغيرها من أدوات العصر. وأوضحت الأكاديمية أنه خلال الأيام القليلة الماضية وضعت الأدلة والإرشادات الخاصة بتسخير تقنيات وتكنولوجيا التعليم عن بُعد، موضع التنفيذ، وجرى تدريب الطلاب على كيفية استخدامها، إضافة إلى وضع آليات تنظيم أوقات دوام الأساتذة والخطط التنفيذية الخاصة بأنشطة الطلاب واختباراتهم.

من جانبه، قال الدكتور فيصل العيان، نائب رئيس الأكاديمية: «نعمل باستمرار على تطوير خطط واستراتيجيات تنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة، من خلال خلق بيئة تعليمية مستقبلية متميزة ومتعددة التخصصات قادرة على مواكبة كافة المتغيرات إقليمياً وعالمياً، وتساهم في تأهيل المؤسسات والأفراد بالاستناد إلى معايير دقيقة تتناسب مع كافة الاحتياجات».