تحديث مناهج الرياضيات يحصل على منحة 7.5 ملايين درهم

المصدر: دبي - البيان

حصلت مجموعة مؤلفة من 3 باحثين من الإمارات، وهم الدكتور فيروز كمالوف، الأستاذ المساعد لمادة الرياضيات في الجامعة الكندية دبي، والدكتور محمد سالم الحمادي (جامعة الإمارات العربية المتحدة)، والدكتور هو هون ليونج (جامعة الإمارات العربية المتحدة)، على منحة برنامج البحث التعاوني التي تقدمها وزارة التربية والتعليم، إدارة شؤون التعليم العالي، عن المقترح المُقدم منهم الذي يركز على تحديث منهج الرياضيات الحالي على مستوى الجامعة والمدارس الثانوية. تبلغ قيمة هذه المنحة 7.5 ملايين درهم لمدة 3 أعوام.

جدير بالذكر أنه لم يُقبل سوى 4 طلبات من أصل 238 طلباً للحصول على التمويل، ما يجعلها منحة مرموقة وتنافسية للغاية.