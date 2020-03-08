التربية تطلق برنامجا شاملا لتعقيم المدارس والحافلات

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت وزارة التربية والتعليم برنامجاً لتعقيم كافة المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي على مستوى الدولة، حسبما ذكرت الدكتورة آمنة الضحاك الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة في وزارة التربية والتعليم، مؤكدة على أنه تم إلزام كافة المدارس برفع كفاءة إجراءات التعقيم والتطهير.

وقالت أن الوزارة كثفت جهود تطهير وتعقيم الحافلات المدرسية بشكل متكرر باستخدام مواد التطهير الموصى بها من قبل الوزارة، مؤكدة أنه تم حتى الآن تعقيم 620 مبنى ومدرسة و6 آلاف حافلة مدرسية.

وقالت إن قيادة الدولة الرشيدة وجهت الحكومة منذ سنوات بكافة مؤسساتها لتطوير منظومة الخدمات الذكية ومن ضمنها برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي، الذي بدأته وزارة التربية والتعليم منذ عام 2012 ووصل مرحلة من النضج والجاهزية ليتم تطبيقه على نطاق واسع، مشيرة إلى أنه لدينا اليوم 620 مدرسة مجهزة للتعلم عن بُعد، وتم تدريب نحو 508 مديري مدارس على الأنظمة المتبعة في هذه المبادرة.

وأضافت أنه تم تنظيم 1196 ورشة عمل للمعلمين حول كيفية استخدام أنظمة التعلم عن بُعد، وتم التأكد من فعالية النظام وقد بدأت مجموعة من المدارس ومؤسسات التعليم العالي في التنفيذ الفعلي للبرنامج، مشيرة إلى أن تم الانتهاء من المرحلة التجريبية للتعليم عن بعد لأكثر من 168 ألف طالب وطالبة على مستوى الدولة في الحلقتين الثانية والثالثة يوم الأربعاء والخميس الماضيين، إلى جانب 23 ألف طالب وطالبة في مؤسسات التعليم العالي بين كليات التقنية العليا وجامعتي زايد والإمارات.

وأوضحت الدكتورة آمنة الضحاك أن وزارة التربية والتعليم ستقوم خلال الأسبوعين المقبلين بتفعيل وسائل الدعم الأكاديمي والأنشطة الطلابية الإلكترونية لإثراء الإجازة بما ينمي مهارات الطلبة، لافتة إلى أن الوزارة خصصت الرقم المجاني 8005115 لتقديم الدعم اللازم لأولياء الأمور والطلبة.

وحول الإجراءات والتدابير في المنظومة التعليمية طمأنت الدكتورة آمنة الضحاك أولياء أمور الطلاب الذين وُجدوا في «طواف الإمارات» بأنهم يخضعون للفحوص هم ومخالطوهم وتم عزلهم بصورة احترازية في منازلهم بمعرفة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، كما تم التوجيه لكافة العاملين والطلاب وأقاربهم العائدين مؤخراً من أية دول موبوءة بالفيروس بالبقاء في منازلهم لمدة 14 يوماً احترازياً حفاظاً على سلامتهم وسلامة المجتمع، ونفس الإجراء سيتم على كافة الموظفين والعاملين وسائقي الحافلات والمشرفين في المؤسسات التعليمية.

وتابعت: كما قمنا برفع وعي إدارات المدارس والمعلمين في القطاعين الحكومي والخاص بشأن الوقاية من انتقال الفيروس وتم في هذا الصدد تدريب 4950 سائق حافلة و5171 مشرف حافلة للتعامل مع أي طارئ وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع العدوى، مشيرة إلى أن الوزارة لديها حالياً 667 ممرضاً وممرضة مدربون وذوو كفاءة عالية للتعامل مع أي طوارئ قد تحدث داخل البيئة المدرسية.

وقالت الدكتورة آمنة الضحاك إنه حتى الآن لم يتم إلا تسجيل حالتين فقط في المدارس، وتم التعامل معهما بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع وتطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية المتبعة عالمياً ومنها تقديم الإجازة وتطبيق نظام التعلم عن بُعد إلى جانب إجراء العديد من التدابير الأخرى.