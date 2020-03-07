دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي تتابع أوضاع الطلبة المبتعثين بالخارج

أكدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي اليوم السبت > أنها تتابع أوضاع الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج.

وقالت الدائرة : " نحن على اطلاع تام بأوضاع الطلبة المبتعثين في الخارج وعلى تواصل دائم معهم ومع جامعاتهم لمتابعة أحوالهم في ظل الأوضاع الراهنة".

وأوضحت أنه وبالإضافة إلى الدعم الذي يتلقونه من مرشديهم، فقد تم تزويدهم بالمواد التوعوية اللازمة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم، كما تم تخصيص رقم هاتفي للتواصل المباشر مع الأشخاص المعنيين في الدائرة.

كما يتم التنسيق مع الملحقيات الثقافية المعنية للتوصل إلى إجراء عاجل لإعادة الطلبة إلى موطنهم، إذا دعت الحاجة.