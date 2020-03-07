الهاجري: 24 مدرسة حكومية خضعت لصيانة شاملة خلال عامين

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

قال داود الهاجري مدير عام بلدية دبي، في تصريح خاص للبيان اليوم، إن البلدية لديها خطة تعاون مع منطقة دبي التعليمية لتطوير عدد من المدارس مستقبلاً، وأخضعت البلدية 24 مدرسة حكومية للصيانة الشاملة خلال عامي 2018 و 2019.

وكان الهاجري قد اطلع مع معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، على ما تم إنجازه في مدرستي المعارف والصفا للتعليم الثانوي، والتي خضعت لأعمال التطوير والتحديث الشامل وفق متطلبات ومعايير المدرسة الإماراتية المعاصرة، وبدعم من بلدية دبي.