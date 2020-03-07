«التربية» تُلزم مؤسسات التدريب بعقد الدورات والفعاليات عبر «التعلّم عن بعد»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

ألزمت وزارة التربية والتعليم جميع مؤسسات التدريب والمراكز والمعاهد ومكاتب الخدمات التعليمية، عقد الدورات أو المحاضرات أو الفعاليات عن طريق وسائل التعليم عن بعد خلال الفترة التي حددتها الوزارة للتدريب، ويلتزم جميع منتسبي المؤسسة من متدربين وعاملين اتباع تعليمات السلطات المختصة بضرورة تجنب السفر نظراً للوضع الحالي لفيروس «كورونا» المستجد وتفشيه في عدة دول.

وقررت الوزارة عدم عقد أي دورات أو محاضرات أو فعاليات تستوجب تواجد أي متدربين في مرافقها أو مرافق التدريب التابعة لها أو المستأجرة من قبلها مدة أربعة أسابيع من غد وحتى تاريخ 1 أبريل 2020، وعممت ذلك على مديري مؤسسات ومراكز التدريب والمعاهد ومكاتب الخدمات التعليمية.

وجاء ذلك في إطار الخطوات الوقائية والاحترازية لضمان الحفاظ على سلامة المتدربين والعاملين وبما يتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني، الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة على جميع منتسبي المؤسسة من متدربين وعاملين في حال القدوم من السفر خارج الدولة عمل الفحص الطبي اللازم والبقاء في الحجر الصحي المنزلي مدة 14 يوماً لحين التأكد من سلامة المسافر وفي حال التأكد من الإصابة بالفيروس فإنه سيتم تطبيق إجراءات العزل الصحي في المنشآت الصحية.

تسجيل

إلى ذلك، وجهت الوزارة، باعتماد التسجيل الإلكتروني للطلبة في المدارس الحكومية، لتسهيل إجراءات التسجيل على أولياء أمور الطلبة. وأوضحت الوزارة أن موعد تسجيل الطلبة المواطنين ومن في حكمهم، بدأ مطلع الشهر الجاري، ويستمر حتى 16 من شهر أبريل المقبل.

فيما يبدأ تسجيل الطلبة المقيمين في المدارس الحكومية من 22 من الشهر الجاري ويستمر حتى 16 من أبريل المقبل، لافتةً إلى أن إجراء تسجيل الطلبة في المدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل، يأتي بعد قرار إجراءات تعطيل الطلبة بداية من غدٍ ويستمر التعطيل لمدة أربعة أسابيع.

وشرحت الوزارة في تعميم وزعته على المدارس، طريقة «التسجيل الإلكتروني» للطلبة الراغبين في الدراسة بالمدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل (2021/‏2020)، موضحةً أن خدمة التسجيل الإلكتروني لصفوف رياض الأطفال (1 و2)، والصف الأول تتيح لأولياء أمور الطلبة تقديم طلبات أبنائهم في المدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل، تبعاً لمكان إقامة الطالب.

وكانت الوزارة أوضحت في تعميم، وزعته على المدارس، أخيراً، أن الطلبة المستهدفين هم مواطنو الدولة، وأبناء المواطنات (حملة خلاصة القيد)، وأبناء مواطني مجلس التعاون الخليجي، وأصحاب المراسيم (حاملي جوازات الإمارات سارية المفعول)، وطلبة جزر القمر، والطلبة المقيمون.

اختيار

كما أشارت في التعميم إلى ضرورة مراعاة عدة إجراءات قبل البدء بعملية التسجيل، وهي إذا كان الشخص الذي يرغب في تسجيل ابنه، والداً لطالب موجود حالياً على مقاعد الدراسة في مدارس الإمارات العامة، فإنه يقوم باختيار (طالب حالي في المدارس العامة ) للدخول إلى بوابة «أولياء الأمور والطلاب» لتقديم طلب حجز مقعد للطالب الموجود أو تسجيل طالب جديد.

إضافة إلى اختيار خانة «طالب جديد» إذا لم يكن ولي أمر الطالب لديه أبناء في المدارس الحكومية، لإنشاء حساب لتتمكن من تقديم طلب تسجيل طالب جديد.

كذلك يقوم أولياء أمور الطلبة الذين لا يعرفون حساباتهم في بوابة «أولياء الأمور»، بالإجراء نفسه لتقديم طلب لأي من الخدمات المتاحة، مشيرة إلى أن التسجيل الالكتروني متاح للطلاب في رياض المدارس والصفوف من الأول إلى الثاني عشر، ويكون التسجيل في رياض المدارس (1 و2) والصف الأول متاحاً للطلبة الإماراتيين فقط.

ويجب على المتقدمين تحميل جميع الوثاق المطلوبة كصورة الهوية وشهادة الميلاد، وإثبات السكن، وسيتم التحقق من جميع الطلبات المقدمة عن طريق وزارة التربية والتعليم وسيتم إعلام المتقدم بأي إجراء متخذ على الطلب عن طريق رسالة SMS.

تأجيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم تأجيل الاختبار المهني الذي كان من المزمع عقده للمعلمين اليوم حتى إشعار آخر وسيتم جدولة الاختبار في وقت لاحق.

وجاء هذا القرار دعماً للقطاع الصحي وإجراءاته الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.