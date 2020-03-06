التربية تحول تسجيل الطلبة إلى إلكتروني

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

وجهت وزارة التربية والتعليم، باعتماد التسجيل الإلكتروني للطلبة في المدارس الحكومية، لتسهيل إجراءات التسجيل على أولياء أمور الطلبة.

وأوضحت الوزارة أن موعد تسجيل الطلبة المواطنين ومن في حكمهم، بدأ مطلع الشهر الجاري، ويستمر حتى 16 من شهر أبريل المقبل، فيما يبدأ تسجيل الطلبة المقيمين في المدارس الحكومية من 22 من الشهر الجاري ويستمر حتى 16 من أبريل المقبل، لافتةً إلى أن إجراء تسجيل الطلبة في المدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل، يأتي بعد قرار إجراءات تعطيل المدارس بداية من غدٍ لمدة أربعة أسابيع.

وشرحت الوزارة في تعميم وزعته على المدارس، طريقة "التسجيل الإلكتروني" للطلبة الراغبين في الدراسة بالمدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل "2021/2020"، موضحةً أن خدمة التسجيل الإلكتروني لصفوف رياض الأطفال (1 و2)، والصف الأول تتيح لأولياء أمور الطلبة تقديم طلبات أبنائهم في المدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل، تبعا لمكان إقامة الطالب.

وكانت الوزارة أوضحت في تعميم، وزعته على المدارس، أخيراً، أن الطلبة المستهدفين هم مواطنو الدولة، وأبناء المواطنات "حملة خلاصة القيد"، وأبناء مواطني مجلس التعاون الخليجي، وأصحاب المراسيم "حاملي جوازات الإمارات سارية المفعول"، وطلبة جزر القمر، والطلبة المقيمين.

أشارت في التعميم إلى ضرورة مراعاة عدة إجراءات قبل البدء بعملية التسجيل، وهي اذا كان الشخص الذي يرغب في تسجيل أبنه، والداً لطالب موجود حالياً على مقاعد الدراسة في مدارس الإمارات العامة، فإنه يقوم باختيار "طالب حالي في المدارس العامة " للدخول الى بوابة "أولياء الأمور والطلاب" لتقديم طلب حجز مقعد للطالب الموجود او تسجيل طالب جديد، إضافة إلى اختيار خانة "طالب جديد" إذا لم يكن ولي أمر الطلب لديه أبناء المدارس الحكومية، لإنشاء حساب لتتمكن من تقديم طلب تسجيل طالب جديد، كذلك يقوم أولياء أمور الطلبة الذين لا يعرفون حساباتهم في بوابة "أولياء الأمور"، بالإجراء نفسه لتقديم طلب لأي من الخدمات المتاحة، مشيرة إلى أن التسجيل الالكتروني متاح للطلاب في رياض المدارس والصفوف من الاول الى الثاني عشر، ويكون التسجيل في رياض المدارس (1 و2) والصف الاول متاحاً للطلبة الاماراتيين فقط، ويجب على المتقدمين تحميل جميع الوثاق المطلوبة كصورة الهوية وشهادة الميلاد، واثبات السكن، وسيتم التحقق من جميع الطلبات المقدمة عن طريق وزارة التربية والتعليم وسيتم اعلام المتقدم باي إجراء متخذ على الطلب عن طريق رسالة SMS.