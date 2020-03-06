نجاح لافت للمرحلة التجريبية لمبادرة «التعلم عن بُعد»

عبر عدد من طلبة المرحلة الثانوية لـ«البيان» عن سعادتهم بانطلاقة تجربة «التعلم عن بُعد»، التي منحهتم تركيزاً وفعالية في المحتوى الدراسي، والتواصل مع المعلمين من خلال عدد قنوات.

فيما أبدى عدد كبير من المعلمين رضاهم حول تطبيق المبادرة. وخاض أمس 82 ألفاً و533 طالباً وطالبة في المرحلة الثانوية تجربة التعلم عن بعد، في نفس فترة الدوام الصباحي، وهم في منازلهم، وقدم المعلمون المحتوى التعليمي من المدرسة.

في السياق، تعكف وزارة التربية والتعليم على حصر توفر الأجهزة الإلكترونية والإنترنت في منازل طلبة الصفوف من الأول إلى الرابع، من خلال تعميم استبيان على مديري المدارس.

ويستأنف الطلبة دوامهم للفصل الدراسي الثالث في المدارس في 5 أبريل المقبل.

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