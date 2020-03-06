الكرم: سلامة كل شخص في التعليم أولوية قصوى

المصدر: (دبي - البيان)

بعث الدكتور عبد الله الكرم، المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، رسائل مطمئنة عبر رسالة صوتية إلى المجتمع التعليمي، تفيد بحرص الهيئة على سلامة الميدان التربوي كافة، ويؤكد لأولياء الأمور والعناصر التربوية حرص الهيئة على اطلاعهم على كل المستجدات، والرد على استفساراتهم من خلال حسابات الهيئة. وتفصيلاً، قال الكرم:

«سلامة كل شخص في المجال التعليمي أولوية قصوى بالنسبة إلينا، وهدفنا حصول الجميع على المعلومة والإرشادات التي قد يحتاج إليها في هذا الوقت، وتلقينا منكم أخيراً العديد من الرسائل، وكما عودناكم إننا حريصون على الاستماع إليكم، آخذين بعين الاعتبار كونها المرة الأولى التي يعايش فيها الكثير هذه الظروف، اطمئنوا، صحتكم وسلامتكم أمانة في أعناقنا، ونحن ملتزمون بخدمتكم في أطر التعاون والشراكة مع زملائنا في الهيئات الحكومية المعنية، إضافة إلى مدارسنا وجامعاتنا، لضمان السلامة لطلبتنا والمجتمع التعليمي في دبي».

وتابع: «أننا حريصون على إطلاعكم على كل المستجدات بوضوح وشفافية، ونجيب عن تساؤلاتكم، ونتيحها عبر الموقع الرسمي لهيئة المعرفة وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما نقوم بتحديثه أولاً بأول في حال ورود أسئلة جديدة إلينا». وقال: «إن المواقف الجديدة تجعلنا نستمع إلى تجارب، وتخلق فرصاً جديدة للابتكار وإمكانية الأشياء بوسائل مختلفة، والتعلم بطرق مختلفة».