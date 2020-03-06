جامعتا عجمان وأم القيوين مستعدتان لتفعيل النظام

المصدر: (أم القيوين - عصام الدين عوض)

أكدت جامعتا عجمان وأم القيوين اكتمال كافة استعداداتهما وترتيباتهما وأعلنتا جاهزيتهما لبداية تفعيل نظام التعليم عن بُعد لجميع كليات الجامعتين بتخصصاتهما المختلفة ابتداءً من الأحد المقبل، وبينت الجامعتان أنهما تمتلكان منصة للتعليم عن بُعد منذ وقت مبكر، وأنهما جاهزتان للانطلاق الفعلي.

وأكد الدكتور جلال حاتم، مدير جامعة أم القيوين، أن الجامعة في سياق الاستعدادات كونت فرقاً فنية وكوادر للدعم التقني ستكون على أهبة الاستعداد لإنجاح التجربة، مؤكداً تنظيم مجموعة من ورش العمل والمحاضرات التنشيطية للأساتذة والطلاب.

كما وقف مجلس الجامعة في اجتماعه الاستثنائي على التدابير الفنية والتقنية لتطبيق نظام التعليم عن بُعد، واطمأن على استعداد الطلاب وجاهزيتهم. من جهته، أكد الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، حرص جامعة عجمان على سلامة الطلبة، معلناً أن إجازة الربيع ستبدأ من يوم الأحد المقبل إلى الخميس 12 مارس الجاري على أن تستأنف الدراسة في برامج البكالوريوس والدراسات العليا، (باستخدام تقنيات التعلم عن بُعد)، بدءاً من يوم الأحد 15 مارس الجاري إلى يوم السبت 4 أبريل وتبدأ الدراسة في الحرم الجامعي الأحد 5 أبريل وستجرى اختبارات المنتصف بعد بدء الدراسة في الحرم الجامعي.