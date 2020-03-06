إدارات مدرسية: تصوير الطلبة للمعلمين أثناء الدرس يعرضهم للمساءلة

المصدر: (دبي - البيان)

أبلغت إدارات مدرسية «البيان» بأن وزارة التربية والتعليم شددت على منع تصوير الطلبة للمعلمين والمعلمات أثناء شرح الدرس خلال ساعات تطبيق مبادرة «التعلم عن بعد»، لأن تداول أي صورة أو مقطع مصور سيعرضهم للمساءلات القانونية، في وقت يتحمل المعلم المسؤولية كاملة عن الحصة الإلكترونية، خصوصاً ما يتعلق بها من محتوى أو أسئلة تطرح أو نقاشات تدور مع الطلبة.

وأوضحت أن المبادرة تتيح للطالب أن يرى المعلم أو المعلمة أثناء شرح الدرس من خلال عرض مباشر عن طريق كاميرا داخل الصف، وذلك لتزيد من شعور الطالب بجدية عملية التدريس واستقباله للمعلومات، مؤكدين أن بوابة التعلم الذكي الذي يتم من خلالها تطبيق المبادرة مراقبة من قبل وزارة التربية والتعليم.

وأكدت الإدارات المدرسية على طلبتها وأولياء الأمور بأهمية التعامل مع المبادرة بكل جدية والتزام، لأن هناك تقييمات سيتم انعقادها لقياس أثر المبادرة ونتائجها عليهم، لافتين إلى أن الحصة الإلكترونية تعتبر حصة رسمية ينطبق عليها ما ينطبق على الحصة في الغرفة الصفية من تعليمات وقوانين الإمارات، وتخضع الحصص عن بعد لقوانين الجرائم الإلكترونية في الحكومة الاتحادية رقم 12 لسنة 2016 فيما يتعلق باستخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.