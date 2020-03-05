تجربة التعلم عن بعد تحاكي اليوم الدراسي بمزج التكنولوجيا

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

عبرت الطالبة مريم من المرحلة الثانوية عن تجربتها خلال خوض التعلم عن بعد التي طبقت اليوم لأول مرة في نفس فترة الدوام الصباحي وهي في المنزل، وقدم لها المحتوي التعليمي من المدرسة.

وقالت الطالبة " مريم" للبيان ان تجربة التعلم عن بعد جاءت تحاكي طبيعة الدوام المدرسي مع إضافات متنوعة ومتعددة جعلتها تشعر بالخصوصية أثناء عملية الشرح.

وأثنت على تفاعل المعلمات مع الطالبات، من خلال طرح الأسئلة والمناقشات، فضلاً عن تدريس 5 مواد بتجربة التعلم عن بعد مع منح الطلبة استراحة بين الحصص مثلما هو معمول به خلال اليوم الدراسي.