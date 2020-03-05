المدارس ومؤسسات التعليم العالي تعلن جاهزيتها لـ«التعلم عن بعد»

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي في الدولة الجاهزية التامة لتطبيق مبادرة التعلم عن بعد، عقب صدور قرار وزارة التربية والتعليم بتعطيل الدراسة، بدءاً من يوم الأحد المقبل، ولمدة 4 أسابيع، في إطار الخطوات الوقائية والاحترازية لضمان الحفاظ على سلامة الطلبة، وبما يتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفعّلت وزارة التربية والتعليم مبادرة «التعلم عن بعد» للطلبة من خلال بوابة التعلم الذكي، للاستفادة من كافة الدروس والبرامج المتوفرة على المنصة، وذلك بشكل استثنائي لمواجهة الطوارئ والأزمات.

وبدأت أمس مؤسسات أكاديمية تطبيق تجربة التعلم الذكي تجريبياً، حيث باشر الطلبة دراستهم (عن بعد) وفق جداولهم الاعتيادية، في حين قدم أعضاء الهيئة التدريسية محاضراتهم عبر المنصات الذكية، وهو ما حقق تفاعلاً ونجاحاً كبيرين للتجربة، فيما أفادت إدارات مدارس خاصة بأن مدارسهم تطبق المحتوى الرقمي والإلكتروني على مدار العام، ولديها إمكانات تكنولوجية لجعل التعلم من خلال كبسة زر تمكن الطالب من الاطلاع على كافة المواد التعليمية والتفاعل معها سواء كان داخل المدارس أو خارجها.