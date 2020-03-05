إجراءات متكاملة لتيسير التعلم عن بعد في جامعة زايد

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت جامعة زايد أنها تلتزم بجدية باحتياطات الصحة والسلامة واللوائح التي تصدرها الحكومة، وفي هذا الإطار سيستكمل الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، خلال فترة الأسبوعين من 22 مارس إلى 2 أبريل، المواد التعليمية، عبر تطبيق «آدوب كونيكت»، لضمان تجربة متكاملة وناجحة في التعلم عن بُعد، ويعد هذا التطبيق أحد الخيارات المثلى للتعلم عبر الإنترنت، إذ يتم عن طريق التواصل المباشر والحي بين الأساتذة والطلبة.

وقال الدكتور مايكل ويلسون، نائب مدير الجامعة: «يمكن لجميع الطلبة الوصول إلى ميكروفون لتمكينهم من المشاركة النشطة مع أساتذتهم، وكذلك زملائهم في الصف، كذلك يمكن للأساتذة تسهيل وإدارة المناقشات، وعرض شرائح العروض التقديمية، والتعامل مع أسئلة الاستبانات، وتعزيز التعاون بين الطلبة في قاعة الدرس الافتراضية، وغير ذلك الكثير».

وأضاف أن مركز جامعة زايد للابتكار التعليمي شرع، أمس، في تقديم جلسة توجيهية مدتها ساعة واحدة لتهيئة الطلبة لتجربة ناجحة في التعلم عن بعد، وذلك في أوقات مختلفة طوال اليوم لتغطية أكبر عدد ممكن من أعضاء الهيئة التدريسية.

في الوقت نفسه، يقوم قسم تكنولوجيا المعلومات في الجامعة، بمساعدة بعض أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الابتكار التقني، بوضع فيديو تعليمي يتعلق بآليات التعلم عن بعد، ستتم مشاركته مع الطلبة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وإضافة إلى التدابير الوقائية والوقائية، اتخذت الجامعة عدة خطوات للحد من إمكانية تفشي «كورونا».