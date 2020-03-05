«عنكبوت» تضمن استمرار الخدمات الشبكية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت «عنكبوت»، شبكة الإمارات الوطنية المتقدمة للتعليم والبحوث، التي تديرها جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وتم تأسيسها بدعم كل من هيئة تنظيم الاتصالات وصندوق الاتصالات وتقنية المعلومات، أمس، عن جاهزيتها واستعدادها الكامل لضمان استمرارية عمليات التعلم عن بعد، وتوفير سلاسة جميع الخدمات الشبكية المتعلقة بالمدارس ومؤسسات التعليم العالي في الدولة.

ويضمن مركز البيانات في شبكة عنكبوت جودة الأداء والحماية دون أي انقطاعات، كما تقوم بتوفير العديد من المزايا التي تشمل الحلول المتخصصة والأمن دون تعطل أو توقف على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.