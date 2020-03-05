«أبوظبي التقني» يطبق «الدراسة الذكية» اليوم

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلن مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، عن تطبيقه اليوم، مبادرته «الدراسة الذكية» للطلبة من منازلهم والمعلمين في الصفوف الدراسية، في كافة المؤسسات التعليمية الثانوية والجامعية التابعة له، وهي كليات فاطمة للعلوم الصحية، وبوليتكنك أبوظبي، وثانويات التكنولوجيا التطبيقية، ومركز أبوظبي للتعليم والتطوير المهني، ومعاهد أبوظبي المهني، المنتشرة في كافة مناطق الدولة، في تجربة هي الأولى من نوعها الهدف منها ضمان استمرار العملية التعليمية بشكل متكامل طوال الوقت وفي كافة الأحوال المناخية والصحية.

وقال مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، إن المركز لديه منصات إلكترونية ذكية متكاملة تخدم آلاف الطلبة المواطنين، وتعمل منذ العام 2012 بما يحقق العملية التعليمية طوال اليوم ومن أي مكان، حيث يعمل «أبوظبي التقني» وفق استراتيجية متطورة، أساسها توجيهات القيادة الرشيدة، التي تضع «التعليم والصحة» في قمة أولويات «أبوظبي التقني».