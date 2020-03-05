تدريب الكادر الأكاديمي في «أمريكية الإمارات»

المصدر: (دبي- مرفت عبد الحميد)

كشف الدكتور مثنى غني عبد الرزاق رئيس الجامعة الأمريكية في الإمارات لـ«البيان»، عن شروع الجامعة في تدريب وتوجيه الكادر الأكاديمي وتعريفهم بآلية التعامل مع تجربة التعلم عن بعد، بدءاً من اليوم وسيستمر خلال العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، تمهيداً لإطلاق هذه المنظومة في الجامعة الأمريكية بعد أسبوعين.

وأوضح أنه سيتم تعطيل طلبة الجامعة لمدة أسبوعين بدءاً من الأحد المقبل، في حين سيواصل الطلبة في الأسبوعين الأخيرين دراستهم من خلال العمل بمبادرة «التعلم عن بعد» وفقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكد أنه سيتم دعم الكادر الأكاديمي خلال فترة الدراسة عن بعد بتوفير الفنيين والتقنيين لتفادي كافة التحديات التي قد تواجههم.

وأضاف أن الجامعة ستؤكد على كافة الطلبة ضرورة الالتزام بالمرحلة التجريبية، حيث تسير الدراسة وفق الجدول الاعتيادي، ولكن (عن بعد) وسيتم تسجيل الحضور واحتسابه إلكترونياً وفق اللوائح والقوانين المعمول بها في الجامعة.

وأوضح أنه سيتم استخدام تقنية الفيديو للتأكد من حضور الطلبة وتفاعلهم مع الكادر الأكاديمي، بالإضافة إلى دخول الطالب على النظام من خلال رقمه الجامعي وصفحته على موقع الجامعة، كما سيتم التركيز خلال هذه الفترة على الجوانب العملية في البرامج، بينما قد يؤجل الجانب النظري منها لحين انتظام الدراسة التقليدية.