جامعة الوصل تناقش خطة التطوير

المصدر: (دبي - البيان )

استعرض مجلس أمناء جامعة الوصل في اجتماعه برئاسة معالي جمعة الماجد رئيس مجلس أمناء الجامعة، مسار عملية إعادة الاعتماد الأكاديمي لبعض برامج الجامعة، وخطوات الاعتماد المبدئي للبرامج الجديدة المقرر طرحها مع بداية العام الجامعي 2020-2021، وخطط تطويرها بما يحقق الريادة الأكاديمية للجامعة.

جاء ذلك في اجتماع مجلس أمناء الجامعة أول من أمس في مبنى الجامعة، وحضر الاجتماع معالي أحمد حميد الطاير، والدكتور محمد سالم المزروعي، ومحمد عيسى السويدي، والدكتور جمال محمد المهيري، والأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن مدير الجامعة.

وأوضح معالي جمعة الماجد أهمية الاتفاقيات والتعاون الأكاديمي بين الجامعة والجامعات الأخرى، حيث تم توقيع اتفاقيتي تعاون مع جامعة الفجيرة، وكلية آل مكتوم للدراسات العليا بأسكتلندا، وأكد أن الجامعة ماضية في توقيع المزيد من الاتفاقيات مع الجامعات والمؤسسات المختلفة.

وأكد الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن، مدير الجامعة، أن المجلس اعتمد سياسة القبول والتسجيل للعام الجامعي 2020-2021 لجميع الطلبة المواطنين ومن دول مجلس التعاون الخليجي، والجاليات العربية والإسلامية.