«خليفة التربوية» تبدأ زيارات ميدانية لتقييم المرشحين

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت جائزة خليفة التربوية، أول من أمس، عن بدء الزيارات الميدانية وأعمال التقييم للمرشحين من المدارس والجهات المجتمعية ذات العلاقة بالشأن التعليمي، الذين تقدموا بأعمالهم للدورة الثالثة عشرة 2019/‏‏‏ 2020، ويستمر التقييم لبداية أبريل المقبل.

مرحلة

وأكدت أمل العفيفي الأمين العام للجائزة أهمية مرحلة الزيارات الميدانية والتقييم المباشر للمدارس والجهات ذات العلاقة، مشيرة إلى أن لجان التقييم تضم في عضويتها نخبة من المتخصصين في مختلف مجالات الجائزة المطروحة في الدورة الحالية، وتقوم هذه اللجان بتقييم شامل للعمل المرشح خلال الزيارة الميدانية، والاطلاع على ما تم إنجازه والتحديات والصعوبات التي واجهت فريق العمل، وكذلك الدروس والتجارب المستفادة التي أسهمت في ترسيخ ورفع معدلات الإنجاز.

لجان

وأوضحت أن لجان التقييم ستنظم عدداً من المقابلات الميدانية للمرشحين في مواقع العمل، بهدف تقييم المنجزات التي حققها كل منهم في مجاله، وتشمل هذه المقابلات المعلمين المرشحين في مجال التعليم العام وأصحاب الهمم والمشاريع والبرامج التعليمية، والبحوث التربوية، والتعليم العالي، والإبداع في تدريس اللغة العربية، والتأليف التربوي للطفل، والتعليم وخدمة المجتمع، وذلك على المستويين المحلي والعربي، حيث تتم المقابلات الميدانية المباشرة للمرشحين على المستوى المحلي، فيما تتم مقابلات تقييم المرشحين على المستوى العربي عبر تقنية الفيديو المرئي.

تنافس

ولفتت الأمين العام لجائزة خليفة التربوية إلى أن الجائزة شهدت في دورتها الحالية إقبالاً كبيراً من المرشحين من داخل الميدان التربوي محلياً وعربياً في التنافس على المجالات المطروحة في الدورة الحالية وعددها تسعة مجالات موزعة على 18 فئة.