«شؤون التعليم» في «الوطني» تناقش واقع المدرسة الإماراتية

المصدر: (دبي- البيان )

اختتمت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس الوطني الاتحادي في مركز أبوظبي الثقافي والمعرفي بإمارة أبوظبي، سلسلة حلقاتها النقاشية الأربع، التي نظمتها بعنوان (الواقع والطموح في المدرسة الإماراتية) في رأس الخيمة والفجيرة والشارقة وأبوظبي على الترتيب، وذلك في إطار خطة عمل اللجنة، لمناقشة موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس». شارك في الحلقة من أعضاء اللجنة كل من: شذى سعيد علاي النقبي «مقررة اللجنة»، وضرار حميد بالهول، والدكتورة شيخه عبيد الطنيجي، وعفراء بخيت بن هندي العليلي، وناصر محمد حميد اليماحي.

كما شارك فيها عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي كل من: ناعمة عبدالله سعيد الشرهان «النائب الثاني لرئيس المجلس، علي جاسم أحمد، أحمد عبدالله الشحي، خلفان راشد النايلي الشامسي، مريم ماجد بن ثنيه، محمد عيسى الكشف، ناعمة عبدالرحمن المنصوري، جميلة أحمد المهيري، وهند حميد بن هندي العليلي.