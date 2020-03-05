«نيويورك أبوظبي» تبتكر تقنية لمواجهة السرطان

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

طور فريق من الباحثين في جامعة نيويورك أبوظبي نواقل نانوية حيوية وقابلة للتحلل البيولوجي ذات تكلفة معقولة، بهدف توجيه الأدوية المعالجة للسرطان بشكل أكثر فعالية وأماناً.

وأثبت الباحثون، وفقاً للدراسة التي نُشرت في مجلة «كوميونيكشنز بيولوجي» أول من أمس، أنه يمكن تحميل الجسيمات النانوية الهجينة والحساسة لدرجة الحموضة (متعددة المكونات مثلاً) بمجموعة واسعة من أدوية العلاج الكيميائي لاستهداف الخلايا السرطانية بشكل فعال ونوعي.

وتعمل أدوية العلاج الكيميائي التقليدية بشكل أساسي عبر التداخل على سلاسل الحمض النووي وعمليات الانقسام المنصف (نوع من انقسام الخلايا)، بهدف تحفيز الموت الخلوي في الخلايا السرطانية سريعة الانقسام، وبالتالي الحدّ من نمو الورم.