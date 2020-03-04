وزير التربية: مطمئنون لجاهزية مؤسساتنا في التقليل من أثر «كورونا»

المصدر: دبي ـ البيان

أكد معالي حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، أن جهود الدولة واضحة في التقليل من أثر فيروس كورونا، وما تم اتخاذه من إجراءات وقائية تربويا يأتي في هذا السياق، وهو الشيء الذي يطمئننا بجاهزية مختلف مؤسسات الدولة.

وقال معاليه عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «نحن على ثقة بأن هذه الفترة استثنائية تتطلب تعاونكم وتقيدكم بالتعليمات والضوابط كافة».

وأضاف معاليه «في خطوة احترازية وضماناً لبيئة صحية للطلبة والمعلمين تم تقديم إجازة الربيع وتعليق حضور طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي كافة لأربعة أسابيع بدءاً من يوم الأحد والعمل بمبادرة التعلم عن بعد في الأسبوعين الأخيرين».