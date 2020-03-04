إشادات بتطبيق تجربة " التعلم عن بعد" فى يومها الأول

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

خاض اليوم 82 ألفاً و 533طالباً وطالبة في المرحلة الثانوية تجربة التعلم عن بعد في نفس فترة الدوام الصباحي وهم في منازلهم، على ان يقدم المعلم المحتوى التعليمي من المدرسة.

وأشاد عدد من العاملين بالميدان التربوي و ذوي طلبة بتطبيق المبادرة، اذ أدى طلبة الحلقة الثانية، اليوم، تجربة التعلم عن بعد، من منازلهم، بعد انتهاء اليوم الدراسي، لمدة ساعتين.

وجاءت الإشادات متنوعه بين سهولة الاستخدام ومدى مساهمتها في جاذبية الطالب نحو خوض طريقة جديدة لتلقي التعليم، موضحين أنها تتماشى مع التطورات التقنية التي يشهدها قطاع التعليم في الدولة، فضلاً عن مواجهة عدد قليل من ذوي طلبة تحديات بسيطة منها أخطاء في كلمة المرور، وعدم فتح النظام بسهولة.

ومن جهتها دعت وزارة التربية و التعليم أولياء أمور الطلبة الذين يواجهون تحديات في نظام التعلم عن بعد، إلى التواصل مع فريق الدعم الفني في الوزارة، أو التواصل مع مدارس أبنائهم، لمعالجة هذه التحديات.