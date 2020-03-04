"ألف للتعليم" توزع 50 ألف جهاز محمول على الطلبة ضمن مبادرة "التعلم عن بُعد"

المصدر: البيان الإلكتروني

قامت ألف للتعليم الشركة العالمية المتخصصة في توفير الحلول التكنولوجية لقطاع التعليم،، بتوزيع أكثر من 50 ألف جهاز محمول (لابتوب) على طلبة 151 مدرسة حكومية. في إطار الإجراءات الخاصة التي تقوم بتنفيذها تزامناً مع مبادرة "التعلم عن بُعد" التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم.

وكانت الشركة أعلنت في وقتٍ سابق عن اتخاذ باقة من الإجراءات التنفيذية تصب في مجملها في إطار تطبيق قرار وزارة التربية والتعليم بخصوص مبادرة "التعلم عن بُعد"، حيث استنفرت الشركة أكثر من 280 من كوادرها العاملة لاستكمال توزيع الأجهزة مع نهاية الأسبوع الجاري.

ويُضاف إلى الجهود السابقة، عمل الفرق الفنية وكوادر الدعم التقني في ألف للتعليم على تهيئة وتحفيز جميع الطلاب والمدرسين على استراتيجيات وأساسيات "التعلم عن بُعد" وذلك سعياً منها لاستمرار عجلة التعليم والحرص على متابعة الطلاب لتحصيلهم الأكاديمي والعلمي دون انقطاع.

وقد شمل توزيع الأجهزة المحمولة إمارة أبوظبي ومدينة العين والمنطقة الغربية، إضافة إلى إمارة الفجيرة. وقد وضعت الشركة كافة إمكانياتها وقدراتها اللوجستية في دعم مبادرة التعليم عن بُعد، حيث تتوافر على منصتها التعليمية كافة المناهج والمقررات الدراسية للوزارة بصورة تفاعلية تحقق انخراط الطلاب بصورة أكبر في الصفوف الافتراضية وضمن متابعة وإشراف المدرسين والإدارات وأولياء الأمور.

يُذكر أن استراتيجية التعليم عن بُعد ليست بالممارسة الغريبة على شركة ألف للتعليم، فمنذ تأسيسها قبل خمس سنوات، كان التعليم عن بُعد من خلال منصتها التعليمية أحد الأدوات الرئيسية التي وظفتها إلى جانب الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة، في تزويد الطلاب بمهارات القرن الحادي والعشرين.

هذا وقد عكفت الشركة خلال الأيام القليلة الماضية على وضع مجموعة من المبادئ والإرشادات الخاصة باستعمال تقنية التعليم عن بُعد، للاستفادة منها من قبل الطلاب والمدرسين وإدارات المدارس المؤهلة لتطبيق هذه المبادرة، وتتلخص هذه الإجراءات في التالي:

دور إدارة المدرسة

1. متابعة طريقة إدارة المعلمين لنظام التعلم عن بعد عبر منصة ألف.

2. وضع آلية عمل لتنظيم أوقات ودوام المعلمين.

3. التعاون مع المعلمين لوضع خطط تنفيذية لأداء أنشطة واختبارات تقيمية بهدف تحفيز الطلاب على التعلم.

4. الإشراف على توزيع الأجهزة واستعادتها بعد انتهاء الفترة المحددة ضمن الشروط التي تم الاتفاق عليها.

5. استخراج والحصول على بيانات ومعلومات تحليلية حول وتيرة استخدام الطلبة للمنصة والتواصل مع المعلمين وأولياء الأمور في حال ملاحظة أي عدم استخدام أو تفعيل للمنصة.



دور المعلم

1. متابعة أداء الطلاب وتقديم الدعم المعنوي للطلبة لتشجيعهم على استخدام المنصة.

2. يوضح المعلم لطلبة الصف طريقة التدريس التي سيتم اتباعها ويعطيهم الملاحظات والتعليمات اللازمة.

3. يواصل المعلم متابعة تقدم الطلبة من خلال صفحة البيانات على المنصة والتي تظهر تقدم الطلبة في الدروس.

4. التواصل مباشرة مع مدرب ألف الخاص بكل مدرسة للإجابة على أي استفسارات.



دور الطلبة

1. الالتزام بالقوانين وسياسة دولة الإمارات العربية المتحدة بما يخص قوانين توظيف الشبكة الإلكترونتة

2. اتباع تعليمات المعلم خلال الحصة الإرشادية وعدم التردد في السؤال عن أي استفسارات.

3. متابعة الدروس اليومية عبر المنصة والتواصل بشكل مستمر مع المعلم للإجابة عن أي استفسارات أو صعوبات في المفاهيم.

4. الحفاظ على أجهزة الحاسوب والحرص على عدم استخدامه لأي غرض مغاير للتعلم والدراسة.

دور أولياء الأمور

يبرز دور أولياء الأمور في تحفيز الطالب على الاستمرار في التعلم من خلال الدخول بشكل يومي للدراسة عبر منصة ألف. لذلك، نرجو من كل ولي أمر التعاون مع فريق ألف والمدرسة كما يلي:

1. توفير بيئة مناسبة للدراسة تسمح للطلبة بالتركيز دون انقطاع، وذلك بتوفير ما يلي:

• اتصال بشبكة الإنترنت

• مساحة مكانية هادئة

2. الحفاظ على جهاز اللابتوب والشاحن الخاص بكل طالب.

3. التسجيل في تطبيق ألف للأولياء الأمور

4. متابعة التزام الأبناء بالدخول اليومي لمنصة ألف واستكمال الدروس المطلوبة ومتابعة أدائهم من خلال تطبيق ألف لأولياء الأمور.

5. التواصل مع المدرسة أو فريق ألف في حال وجود أي استفسارات أو تعليقات من خلال أداة المحادثة التي ستتم إضافتها للمنصة أو عبر الاتصال على مركز اتصال ألف على الرقم 600 552533 أو عبر البريد الإلكتروني helpdesk@alef.ae.