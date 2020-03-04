7 إرشادات للمعلمين لإعداد المحتوى الإلكتروني للطلبة

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

حددت وزارة التربية والتعليم 7 إرشادات يجب على المعلمين اتباعها أثناء إعداد وبث المحتوى الإلكتروني للمعلمين، ورفعه على منصة lms التي توفر التعلم التفاعلي الذكي، وهي: تحديد نتاجات التعلم بتم صياغتها بطريقة تركز على المناقشة وإشراك الطلبة، ومراعاة تسلسل المحتوى المقدم وترابط أفكاره، وتطبيق أنشطة تفاعلية ممتعة تحقق الأهداف، بالإضافة إلى تقسيم المحتوى إلى أجزاء متتالية يمكن مراجعتها بشكل تسلسلي، فضلاً عن ضرورة تنوع الوسائل التعليمية المعنية ومراعاه الفروق الفردية، وأن يكون بناء الدرس ممتعاً وفيه صور وفيديوهات تخدم الأهداف العامة للدرس، مع مراعاة طرح الأسئلة الافتتاحية والبنائية والختامية.

جاء ذلك من خلال محتوى رقمي حرصت الوزارة على إرساله للمعلمين ليتمكنوا من التعامل مع مبادرة «التعلم عن بعد» التي فعلتها وزارة التربية والتعليم بشكل تجريبي لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية التي يمكن أن تطرأ، في مختلف مدارس الدولة الحكومية، من خلال الاستعانة ببوابة التعلم الذكي، تحقيقاً لمتطلبات المدرسة الإماراتية، وضمان استمرار سير عملية التعلم دون أي صعوبات.