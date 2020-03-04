«الإماراتية في الصحافة» محاضرة بجامعة زايد

المصدر: (أبوظبي - البيان)

نظّم نادي الصحافة، التابع لكلية علوم الاتصال والإعلام بجامعة زايد فرع أبوظبي، محاضرة للباحثة نورة العبيدلي، طالبة الدكتوراه في جامعة وستمنستر ببريطانيا، حملت العنوان «نحو تمكين المرأة الإماراتية عن طريق الصحافة». وحثت المحاضِرة الطالبات على أن يولين اهتماماً أكبر للانخراط في العمل الصحفي واتخاذه مهنة للحياة والمستقبل، لأنه يفتح أمامهن ساحات أوسع للقيام بدور أكبر في خدمة المجتمع، ويدعم أهداف الدولة في تمكين المرأة من الإسهام بفعالية في التطور.

واستهلت المحاضِرة حديثها باستعراض مقدمات تاريخية لتطور الصوت الإعلامي للمرأة الإماراتية، ولفتت من خلالها إلى أن دور النساء بدأ خافتاً في محيط الإبداع الشفهي.