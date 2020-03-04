جائزتان لطلبة «صيدلة عجمان» في «دوفات»

المصدر: (عجمان - البيان)

سجل طلبة كلية الصيدلة والعلوم الصحية بجامعة عجمان إنجازاً جديداً في أحد أهم المحافل العلمية المعروفة إقليمياً ودولياً، وذلك بحصولهم على جائزتين من ضمن جوائز التميز بمؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا (دوفات 2020) في دورته الخامسة والعشرين الذي عقد مؤخراً.

وحصل طلبة الجامعة على جائزة التميز والترتيب الثامن كأفضل تقديم معلق (بوستر)، والمقدم من الطالبين ياسين عطية الحنفي، ورانيا مأمون، بإشراف كل من الدكتور أكرم الشامس والدكتورة منال بوعبيد والدكتور سوبيش بالايان، ببحثهم الموسوم «دراسة استقصائية لتقييم والتنبؤ بالعلاج الذاتي بين عامة الناس بدولة الإمارات العربية المتحدة».

كما حصلت الطالبة ليال ممدوح على الترتيب الثامن وجائزة أفضل معلق «فئة الإبداع» بإشراف المحاضر ياسين الحريري، والمحاضرة سندس قاسم، ومساعدة باحث فاطمة بورة، بالبحث الموسوم «معرفة وتصور طلاب الصيدلة على الأدوية المكافئة في الإمارات».