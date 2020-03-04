جامعة الإمارات تعلن جاهزيتها لتطبيق المبادرة

المصدر: العين - وام

أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة عن جاهزيتها لتطبيق مبادرة «التعلم عن بعد» لطلبة المرحلة الجامعية ومرحلة الدراسات العليا في التخصصات العلمية كافة.كما أطلقت حملة واسعة وبرنامجاً توعوياً خلال الأيام الماضية لأعضاء هيئة التدريس والطلبة، وإرشادات خاصة حول التعلم عن بعد.

وطبقت كلية التربية هذه المبادرة على كل طلبتها عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى حضور الطلبة في الفصول الدراسية داخل الحرم الجامعي، واستخدم جميع أعضاء هيئة التدريس هذه التكنولوجيا في جلسة وجهاً لوجه لتدريب الطلبة على كيفية حضور محاضرة افتراضية، ثم يوم آخر من المحاضرات الافتراضية باستخدام البلاك بورد فيما يخص المحاضرات والتكليفات الدراسية للطلبة، وكانت تجربة ناجحة، وحققت تفاعلاً مميزاً من الطلبة.