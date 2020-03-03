«المعرفة» تقيس جاهزية مدارس دبي الخاصة لتطبيق «التعلم عن بعد»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

تعكف هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي على قياس مدى جاهزية المدارس الخاصة لتطبيق مبادرة «التعلم عن بعد» من حيث تقديم الدعم اللازم للطلبة ‏وأولياء الأمور والمعلمين في مختلف حالات الطوارئ والأزمات والكوارث وفق أعلى‏ معايير الكفاءة والفعالية.

‏وأكدت الهيئة في تعميم أصدرته مؤخراً، وحصلت «البيان» على نسخة منه على أهمية الإيعاز إلى المعنيين في المدارس بتعبئة بيانات نموذج أرفقته الهيئة على شكل استمارة لفحص الجاهزية التقنية والإجرائية للمدارس مع التوضيح الدقيق لمدى قدرة المدرسة على الاستجابة السريعة ‏وتوفير الحلول البديلة في الحالات الطارئة لمواصلة تقديم خدمات تعليمية بجودة عالية في مختلف الظروف وإيجاد أفضل السبل للعمل معاً من أجل تلبية احتياجات الطلبة، على أن يتم إرسال هذا النموذج المعرفي في موعد أقصاه اليوم 4 مارس.