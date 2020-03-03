85 ألفاً و 525 طالباً و طالبة يخوضون تجربة" التعلم عن بعد"

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

تنطلق غداً رحلة التعلم المستمر من خلال مبادرة " التعلم عن بعد" التى يخوضها نحو 85 ألفاً و 525 طالباً و طالبة من الحلقة الثانية بكافة مدارس الدولة، ووفقا للخطة الموضوعة من قبل وزارة التربية و التعليم لتجربة مبادرة التعلم عن بعد، يكون دوام الطلبة بشكل اعتيادي في الفترة الصباحية، على ان يتم تنفيذ التجربة من الساعة 5 حتى 7 مساء.

ونفذت إدارات المدارس الحكومية أمس برنامجاً توعويأً حول التعليم عن بعد لكل الفئات المستهدفة من (أولياء امور والطلبة)، واجتمعت الإدارات مع الهيئات التدريسية لوضع الجدول الزمني لخطة المواد الدراسية و المحتوى التعليمي، وناقشت الإدارات المدرسية مع المعلمين المكان الذي سيقدم منه الحصة خلال الفترة المسائية، ولفتوا إلى ان المحتوي التعليمي الذي سيتم تقديمه سيكون بشكل مشوق للطالب من خلال فيديوهات تعليمية وغيرها من الألعاب، ونظمت وزارة التربية والتعليم دورة تدريبية لكافة أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية استمرت لمدة يومين على " التعلم عن بعد" باستخدام Microsoft teams، من خلال تدريب الكتروني عبر منصة تدريب وزارة التربية والتعليم، باللغتين العربية والإنجليزية، وفيما ستطبق المبادرة غدا للمرحلة الثانوية في الفترة الصباحية خلال فترة الدوام الرسمي في كافة المواد الدراسية ويكون دوام الطلبة من داخل المنازل، ويقدم المعلم الحصة من داخل المدرسة لتوفير الدعم الفني، ويطبق الطالب الدوام بشكله الطبيعي باق أيام الأسبوع.