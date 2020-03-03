95 % نجاح المبادرة بعد تجريبها في 5 مدارس

المصدر: (دبي - رحاب حلاوة)

أكدت فوزية حسن غريب، الوكيل المساعد لقطاع العمليات المدرسية في وزارة التربية والتعليم، في تصريحات إعلامية أمس، أن الوزارة قامت بتجريب مبادرة التعليم عن بعد، الأسبوع الماضي، في 5 مدارس على مستوى الدولة، وبلغت نسبة نجاح التجربة بين 90 % إلى 95 %، للتأكد من استعداد الكادر المدرسي وأولياء الأمور، وجاهزيتهم لتطبيق المبادرة.ولفتت إلى أن الوزارة ستعمل على تقييم التجربة وتوفير كافة احتياجات الميدان التربوي لجعل المدارس جاهزة لتطبيق تلك المبادرة، مشيرة إلى أن الوزارة موفرة أجهزة إلكترونية لكافة طلبة المرحلة الثانوية لطبيعة دراستهم، أما الحلقة الثانية فيمكنهم تطبيق المبادرة من خلال استخدام أي أجهزة إلكترونية.

وذكرت أن تلك المبادرة جاءت لمواجهة أي تحديات، وهي ليست مخصصة لهذه الفترة فقط، ولكن يمكن الاستعانة بها في أي فترات أخرى نتيجة أي ظروف.

وتابعت أن مبادرة التعلم عن بعد تهدف إلى استمرارية التعليم تحت أي ظرف يواجه المتعلم، وتتميز بتلقي الطالب للتعليم من أي مكان سواء في المنزل أو داخل الدولة أو خارجها. وأوضحت أن التسجيل سيتم عبر دخول كل طالب برقمه الخاص على موقع وصفحة الوزارة.