جامعة العين تناقش تطوير مهارات مدرسي كليات الصيدلة

المصدر: (العين- وام‏)

اختتمت جامعة العين أعمال ورشة العمل الإقليمية الخامسة لتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في كليات الصيدلة تحت عنوان «أفضل الممارسات لتخطيط وتقييم تعليم المهن الطبية المتعددة المجالات»، والتي نظمتها بالتعاون مع مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم، ومجلس اعتماد التعليم الصيدلاني الأمريكي وجمعية كليات الصيدلة الأمريكية، على مدار يومين في مقر جامعة العين.

حضر الورشة مايك روز مدير الخدمات الدولية في «ACPE» وجون ريسلر مدير البرامج الأكاديمية في «AACP» والبروفيسور ستيفن أركل مفوض لجنة الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم، والدكتور غالب الرفاعي رئيس جامعة العين، والدكتور عامر قاسم، نائب رئيس الجامعة، والدكتور خيري مصطفى عميد كلية الصيدلة، والدكتور محمد غطاس نائب عميد كلية الصيدلة، وأعضاء الهيئة الأكاديمية من كلية الصيدلة، بالإضافة إلى أكثر من 30 باحثاً وأكاديمياً من ذوي الاختصاص والخبرة في مجال الصيدلة.

واستضافت الجامعة هذا العام الدكتورة سارة شريدر أستاذ مشارك سريري في كلية الصيدلة بجامعة كنساس، والدكتور جوزيف زوريك، أستاذ مشارك في كلية التمريض بمركز العلوم الصحية بجامعة تكساس في سان أنطونيو، كمتحدثين رئيسيين في الورشة.