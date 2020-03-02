التربية تنفي الشائعات عن تعطيل الدراسة 3 أيام

المصدر: البيان الإلكتروني

نفت وزارة التربية والتعليم ما يتم تداوله عبر بعض المواقع الالكترونية الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي عن تعطيل المدراس ثلاثة أيام، بسبب تطبيق مبادرة التعلم عن بعد، وأن ما ورد من معلومات مغلوط وغير صحيح.

وأضافت : أما يوم الخميس المقبل، فالحلقة الدراسية المستهدفة، هي الثالثة (من الصف 9 إلى 12)، ويكون دوام الطلبة من المنزل، لتحقيق عملية التعلم عن بعد، وأما المعلمين فيكون دوامهم في المدارس بشكل اعتيادي.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، الإدارات المدرسية في تطبيق الخطة الموضوعة، والتي وفقاً لها سوف يكون الدوام المدرسي يوم الأربعاء بشكل اعتيادي للطلبة، وتطبيق التعلم عن بعد للحلقة الثانية فقط (من الصف 5 إلى 8 ) في الفترة المسائية من الساعة 5 حتى 7 مساء.

وتابعت : وفقاً للخطة الموضوعة لتعزيز التعلم عن بعد، تبدأ وزارة التربية والتعليم في تطبيق مبادرة التعلم عن بعد بشكل تجريبي يومي الأربعاء والخميس المقبلين، في مختلف مدارس الدولة الحكومية، مستهدفة الحلقتين الثانية والثالثة فقط، من خلال الاستعانة ببوابة التعلم الذكي.